अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच के लिए टीम इंडिया का हुआ चयन, गिल हुए बाहर, केएल राहुल को बनाया गया कप्तान

नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच तीन वनडे मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। वनडे और टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल को वनडे और टी20 टीम इंडिया से बाहर रखा गया है। वहीं उनकी जगह चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) की काफी समय बाद वनडे टीम इंडिया में वापसी हुई है। वहीं रविंद्र जड़ेजा की भी वापसी हो गई है। अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे मैचों में केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है।

बता दे कि शुभमन गिल को गर्दन में चोट के कारण वनडे और टी20 सीरीज से बाहर रखा गया है। गिल को लेकर बोर्ड किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता हैं। अब यह युवा भारतीय कप्तान सीधे अगले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में खेलता हुआ नजर आएगा। गिल की जगह ऋतुराज गायकवाड़ की दो साल बाद टीम में एंट्री हुई है। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना पिछला अंतराष्ट्रीय वनडे मुकाबला साल 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही खेला था। गायकवाड़ भारत के लिए अभी तक छह वनडे मैचों में 115 रन ही बना सके हैं। वहीं भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को भी टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद समी का फिर से टीम इंडिया में चयन नहीं हुआ है।

टीम इंडिया का वनडे स्क्वॉड: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल।