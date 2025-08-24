नई दिल्ली। संसद में ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो चुका है और इसका सीधा असर भारतीय क्रिकेट टीम पर पड़ा है। सितंबर में होने वाले एशिया कप के लिए अब बीसीसीआई के पास स्पॉन्सर नहीं है। फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफ़ॉर्म ड्रीम11 ने भारतीय क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर से हटने का फैसला किया है। ड्रीम11 स्पांसर डील को जारी रखने के लिए तैयार नहीं है। यह कदम संसद में पारित हुए ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 के बाद उठाया गया है। इस नए कानून के तहत ड्रीम11 जैसे रियल-मनी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और ड्रीम11 ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ड्रीम11 अब इस डील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। खबरों के अनुसार, एशिया कप 2025 में ड्रीम11 का टीम इंडिया का स्पॉन्सर बनना लगभग नामुमकिन है।

नए स्पॉन्सर की तलाश में है बीसीसीआई

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि बोर्ड देश के कानूनों का पालन करेगा। अगर इसकी अनुमति नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। बोर्ड भारत सरकार की हर नीति का पालन करेगा। टीम इंडिया की जर्सी के स्पॉन्सरशिप अधिकारों के लिए बीसीसीआई नई बोलियाँ आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है। 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले नया स्पॉन्सर नहीं चुना गया, तो भारतीय टीम बिना किसी मुख्य स्पॉन्सर के मैदान पर उतरेगी। दिलचस्प बात यह है कि ड्रीम11 के लोगो वाली जर्सी पहले ही छप चुकी हैं, लेकिन अब उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

बीसीसीआई और ड्रीम11 के बीच हुई थी 358 करोड़ की डील

ड्रीम11 ने 2023 में बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपए की डील की थी। इस समझौते के तहत कंपनी प्रति घरेलू मैच तीन करोड़ रुपए और विदेशी मैचों के लिए एक करोड़ रुपए देती थी। इस बीच, एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के मैच दुबई और अबू धाबी में होंगे और फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा।

बीसीसीआई पर भी लागू होता है स्पोर्ट्स बिल

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश की नई खेल नीति, खेल विधेयक और पाकिस्तान से क्रिकेट संबंधों पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेल रहा है। लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंटों में हमें नियम मानने पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी देश किसी दूसरे देश के खिलाड़ियों को वीज़ा देने से इनकार नहीं कर सकता। मंडाविया ने आगे कहा कि भारत किसी भी देश को बिना खेले जीतने का मौका नहीं देगा। उन्होंने यह भी बताया कि समय पर खिलाड़ियों को वीज़ा जारी करना खेल विधेयक का बुनियादी नियम है।