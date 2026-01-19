टेक महिंद्रा WEF की लिस्ट में हुई शामिल, ये संगठन AI को असल दुनिया में कर रहा इस्तेमाल

  1. हिन्दी समाचार
Tech Mahindra on WEF List : भारतीय IT कंपनी टेक महिंद्रा 19 जनवरी को उन ऑर्गनाइज़ेशन की लिस्ट में शामिल हो गई, जो असल दुनिया में AI को अपनाने में आगे हैं, जिसमें AMD, सीमेंस और पेप्सिको जैसी ग्लोबल दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं।

Tech Mahindra on WEF List : भारतीय IT कंपनी टेक महिंद्रा 19 जनवरी को उन ऑर्गनाइज़ेशन की लिस्ट में शामिल हो गई, जो असल दुनिया में AI को अपनाने में आगे हैं, जिसमें AMD, सीमेंस और पेप्सिको जैसी ग्लोबल दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक्सेंचर के साथ मिलकर MINDS (मीनिंगफुल, इंटेलिजेंट, नॉवेल डिप्लॉयबल सॉल्यूशंस) ऑर्गनाइज़ेशन पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 20 ऐसी कंपनियों को लिस्ट किया गया है जो बीमारी का पता लगाने, एनर्जी ऑप्टिमाइज़ेशन, सप्लाई-चेन रेज़िलिएंस और कई दूसरी चीज़ों में हाई-इम्पैक्ट AI सॉल्यूशंस को आगे बढ़ा रही हैं।

इसमें 30 से ज़्यादा देशों और 20 से ज़्यादा इंडस्ट्री (हेल्थकेयर, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित) में सैकड़ों मामलों का एनालिसिस किया गया। जाने-माने एग्जीक्यूटिव और एक्सपर्ट्स की एक इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट काउंसिल ने सबसे अच्छे मामलों में साफ कॉमन पैटर्न की पहचान की।

टेक महिंद्रा को ‘सोशल और पब्लिक गुड’ एरिया में अपने काम के लिए इस लिस्ट में जगह मिली है, WEF ने कहा कि कंपनी ने मल्टीलिंगुअल LLM को स्केल किया है जो 92 प्रतिशत सटीकता के साथ हर महीने 3.8 मिलियन सवालों का जवाब देता है, जिससे ग्लोबल साउथ में समावेशी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिला है।

WEF ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैटेगरी में AMD और Synopsys (USA), EXL Services (USA) और KPMG और SAP को इस ग्रुप में लिस्ट किया है, जबकि चीनी बैंकिंग दिग्गज ICBC फाइनेंशियल सर्विसेज़ कैटेगरी में इस लिस्ट में शामिल हुई है।

