  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Tecno Spark Go 3 की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, Flipkart माइक्रोसाइट लाइव

Tecno Spark Go 3 की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, Flipkart माइक्रोसाइट लाइव

Tecno Spark Go 3 India launch Date: टेक्नो ने अब आधिकारिक तौर पर भारत में टेक्नो स्पार्क गो 3 के लॉन्च की पुष्टि कर दी है, जो देश में 16 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा। इस पुष्टि के साथ, एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई है, जिसमें स्मार्टफोन के कुछ मुख्य स्पेसिफिकेशन्स और डिज़ाइन डिटेल्स बताए गए हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Tecno Spark Go 3 India launch Date: टेक्नो ने अब आधिकारिक तौर पर भारत में टेक्नो स्पार्क गो 3 के लॉन्च की पुष्टि कर दी है, जो देश में 16 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा। इस पुष्टि के साथ, एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई है, जिसमें स्मार्टफोन के कुछ मुख्य स्पेसिफिकेशन्स और डिज़ाइन डिटेल्स बताए गए हैं।

पढ़ें :- 31 दिसंबर को नहीं आएगा आपका पसंदीदा खाना… गिग वर्कर्स ने देशव्यापी हड़ताल का किया ऐलान, जानिए पूरा मामला?

टेक्नो अपकमिंग स्मार्टफोन को “देश जैसा दमदार” टैगलाइन के साथ प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट पर स्मार्टफोन का डिज़ाइन नीले और बैंगनी रंग के ऑप्शन में दिखाया गया है, जो iPhone 17 जैसा दिखता है। दावा किया गया है कि यह डिवाइस 1.2 मीटर तक गिरने पर भी खराब नहीं होगा, जिससे गलती से गिरने पर होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इसमें IP64 रेटिंग भी है, जो रोज़ाना इस्तेमाल के दौरान धूल और पानी से बचाव करती है।

कनेक्टिविटी के बारे में और बात करें तो, कहा जा रहा है कि यह स्मार्टफोन बेहतर सिग्नल परफॉर्मेंस देगा, जिससे नेटवर्क कवरेज न होने पर भी 1.5 km तक की दूरी पर बातचीत की जा सकेगी। यह डुअल-लेन कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है, जिससे भीड़भाड़ वाले इलाकों में इंटरनेट स्पीड बनाए रखने में मदद मिलती है। टेक्नो का यह भी दावा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के आधार पर यह डिवाइस चार साल तक बिना किसी रुकावट के काम कर सकता है।

सॉफ्टवेयर फीचर्स की बात करें तो, Tecno Spark Go 3 में एला AI दिया गया है, जो एक वॉयस असिस्टेंट है और हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल और बंगाली सहित कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन को पहले “KN3” मॉडल नंबर के साथ देखा गया था। इसके आधार पर, उम्मीद है कि टेक्नो इसी डिवाइस को कई नामों से लॉन्च करेगा, जिसमें Tecno Spark Go 3, Tecno Pop X, और Tecno Pop 20 शामिल हैं।

FCC सर्टिफिकेशन के अनुसार, डिवाइस को ब्लूटूथ और डुअल-बैंड वाई-फाई (2.4GHz और 5GHz) सपोर्ट के साथ 4G स्मार्टफोन के तौर पर लिस्ट किया गया था। लिस्टिंग से यह भी पता चला कि डिवाइस Android 15 पर चल रहा था, जिसका सॉफ्टवेयर वर्जन KN3-15.1.2 बताया गया था। इसके हार्डवेयर के बारे में और बात करें तो, स्मार्टफोन में 4900mAh की रेटेड बैटरी होने का खुलासा हुआ है, जिसे 5000mAh टिपिकल के तौर पर मार्केट किया जा रहा है, साथ ही 10W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट भी है।

FCC लिस्टिंग में 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट का भी संकेत मिला है। इसके अलावा, पहले की Google Play Console लिस्टिंग से पता चला था कि यह डिवाइस स्प्रेडट्रम UMS9230E चिपसेट से पावर्ड है, जिसमें माली-G57 GPU है, और इसमें HD+ डिस्प्ले है और यह आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 पर चलता है। अब जब ऑफिशियल लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है, तो कीमत और उपलब्धता के बारे में और डिटेल्स लॉन्च इवेंट के करीब सामने आने की उम्मीद है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Tecno Spark Go 3 की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, Flipkart माइक्रोसाइट लाइव

Tecno Spark Go 3 की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, Flipkart माइक्रोसाइट...

अब सिर्फ 75 रुपये में बनेगा ATM जैसा मजबूत आधार कार्ड, टूटेगा-फटेगा नहीं, घर बैठे ऐसे करें ऑर्डर

अब सिर्फ 75 रुपये में बनेगा ATM जैसा मजबूत आधार कार्ड, टूटेगा-फटेगा...

Smartphone Under Rs 6000: भारत में आईटेल का 5000mAh बैटरी और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला फोन लॉन्च, चेक करें डिटेल

Smartphone Under Rs 6000: भारत में आईटेल का 5000mAh बैटरी और मिलिट्री-ग्रेड...

गृह मंत्रालय ने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जारी किया अलर्ट, तुरंत चेंज करें ये सेटिंग्स वर्ना खाली हो सकता है अकाउंट

गृह मंत्रालय ने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जारी किया अलर्ट, तुरंत चेंज...

3D कर्व्ड AMOLED FHD+ डिस्प्ले, Snapdragon 6 Gen 3 SoC और 16GB RAM के साथ POCO M8 5G भारत में लॉन्च, चेक करें- डिटेल्स

3D कर्व्ड AMOLED FHD+ डिस्प्ले, Snapdragon 6 Gen 3 SoC और 16GB...

CES 2026 : 'बेबी फूफू' फैन स्ट्रोलर से जुड़कर बच्चों को देगा ठंडी हवा, इसमें हैं तीन एयरफ्लो मोड

CES 2026 : 'बेबी फूफू' फैन स्ट्रोलर से जुड़कर बच्चों को देगा...