ईद और नवरोज पर हवाई हमले से कांपे तेहरान-दुबई, त्योहारों पर डर के साये में खाड़ी देश

The Impact of War on Eid and Nowruz : इजरालय-यूएस और ईरान युद्ध से पश्चिम एशिया में तनाव का असर अब त्योहारों पर भी देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को नवरोज़ के दौरान तेहरान पर हमला हुआ, जबकि दुबई में ईद के दौरान धमाके सुने गए। जिससे पूरा इलाका सहम गया।

एपी के अनुसार, शुक्रवार को जब ईरानी लोग नवरोज़, यानी फ़ारसी नव वर्ष मना रहे थे, तब इज़रायल ने तेहरान पर हवाई हमले किए। ये हमले ऐसे युद्ध के बीच हुए हैं जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है और ईरान के अरब पड़ोसियों को भी सीधे इस संघर्ष में खींच लेने का जोखिम पैदा कर दिया है।

कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें ईरान की राजधानी के आसपास हमलों की आवाज़ें सुनाई दीं। ये हमले उस दिन के ठीक एक दिन बाद हुए जब इज़रायल ने ईरान के एक अहम गैस क्षेत्र पर और हमले न करने का वादा किया था, और ईरान ने खाड़ी के आसपास तेल और प्राकृतिक गैस सुविधाओं पर अपने हमले तेज़ कर दिए थे।

शुक्रवार तड़के दुबई में ज़ोरदार धमाकों से धरती कांप उठी, जब शहर के ऊपर आ रहे हमलों को हवाई सुरक्षा प्रणालियों ने बीच में ही रोक दिया। उस समय लोग ईद-उल-फ़ित्र मना रहे थे—जो मुसलमानों के पवित्र महीने रमज़ान के रोज़ों का समापन होता है—और मस्जिदों से दिन की पहली नमाज़ के लिए अज़ान दी जा रही थी।

ईरान ने इज़रायल पर अपने हमलों का सिलसिला जारी रखा, जिसके चलते लाखों लोगों को सुरक्षित ठिकानों (शेल्टर्स) में जाना पड़ा। उत्तरी क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में—हाइफ़ा से लेकर गैलिली और लेबनान की सीमा तक—सायरन बजते रहे।

इज़रायल की सेना के अनुसार, यह सब एक बेहद तनावपूर्ण दिन के बाद हुआ, जब अकेले गुरुवार को ही एक दर्जन से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई थीं।