तेज प्रताप ने अपनी जान को ख़तरा बताया, छोटे भाई को दिया आशीर्वाद, बोले- तेजस्वी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, उज्ज्वल भविष्य हो...

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के बीच जनशक्ति जनता दल (Janshakti Janata Dal) प्रमुख तेज प्रताप यादव (Chief Tej Pratap Yadav) की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय ने तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। गृह मंत्रालय (Home Ministry) के इस निर्णय के बाद अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस (Central Reserve Police) बल के जवानों के हाथों में होगी। इसके तहत इनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ (CRPF) के 11 कमांडो तैनात रहेंगे। जानकारी के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में तेज प्रताप की सुरक्षा संबंधित रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है।

इसी बीच जब सुरक्षा बढ़ाये जान के बावत जन शक्ति जनता दल (Janshakti Janata Dal) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र (Mahua Assembly Constituency) से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) से पूछा गया तो उन्होंने अपनी जान को ख़तरा बताया है। उन्होंने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मेरे ऊपर ख़तरा है और लोग मेरी हत्या भी करवा देंगे। दुश्मन सब लगा हुआ है।

वहीं आज उनके छोटे भाई और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (RJD leader Tejashwi Yadav) का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर बड़े भाई तेज प्रताप ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, उज्ज्वल भविष्य हो, आशीर्वाद है। तेजस्वी यादव ने बीते रविवार को महुआ विधानसभा क्षेत्र (Mahua Assembly Constituency) में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी मुकेश रौशन (Rashtriya Janata Dal candidate Mukesh Roshan) के लिए रैली की थी। महुआ से ही तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) चुनावी मैदान में हैं। मुकेश रौशन महुआ के मौजूदा विधायक हैं।

रवि किशन बोले कि “शंखनाद संगे होई,” तेज प्रताप ने “जय जय” कहकर साथ दिया

पटना एयरपोर्ट पर एक बार फिर रवि किशन और तेज प्रताप यादव साथ दिखें दो दिन में दो मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। एयपोर्ट से निकलते हुए दोनों ने ‘हर हर महादेव’ का उद्घोष किया। रवि किशन बोले कि “शंखनाद संगे होई,” तेज प्रताप ने “जय जय” कहकर साथ दिया।