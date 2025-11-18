तेज प्रताप का कड़ा संदेश, बोले- हमारी रोहिणी दीदी के खिलाफ दुर्व्यवहार का परिणाम जयचंदो को भुगतना पड़ेगा…

Tej Pratap Yadav warns Jaichands Of RJD: बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में अंदरूनी कलह इस समय सुर्खियों में है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की ओर से लगाए आरोपों के बादतेजस्वी यादव की चौतरफा आलोचना हो रही है और उनके करीबी संजय यादव व रमीज नेमत इस विवाद की बड़ी वजह मानें जा रहे हैं। इस बीच जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी का अपमान करने वालों को चेतावनी दी है।
Tej Pratap Yadav warns Jaichands Of RJD: बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में अंदरूनी कलह इस समय सुर्खियों में है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की ओर से लगाए आरोपों के बादतेजस्वी यादव की चौतरफा आलोचना हो रही है और उनके करीबी संजय यादव व रमीज नेमत इस विवाद की बड़ी वजह मानें जा रहे हैं। इस बीच जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी का अपमान करने वालों को चेतावनी दी है।
बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सोमवार देर रात एक्स पोस्ट में लिखा, “हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दास्त नहीं करेंगे, जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा!” इसके साथ उन्होंने एक कड़ा संदेश साझा करते हुए कहा, “हमारी रोहिणी दीदी के साथ जो दुर्व्यवहार जयचंदों द्वारा किया गया, इस घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ, वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ, वह किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदों, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी।”
हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दास्त नहीं करेंगे, जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा!#जयचंद pic.twitter.com/MPVzBGv1kS
— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) November 17, 2025
बता दें कि बिहार चुनाव में करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य ने कथित तौर पर अपने भाई तेजसवै यादव समेत कुछ अन्य आरजेडी नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता लालू प्रसाद Yadav को अपनी किडनी देने वाली बेटी रोहिणी ने यहां तक कह दिया कि घर में उन्हें मारने के लिए चप्पल तक उठाई गई। उन्हें अपमानित किया गया और मायका छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने इस विवाद में तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज नेमत का खुलकर नाम लिया है।