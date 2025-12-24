जसप्रीत बुमराह को लेकर टेम्बा बावुमा ने दिया बड़ा बयान, भारत दौरे दौरान अफ्रीका के कप्तान पर की गई थी टिप्पणी

नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा (South Africa captain Temba Bavuma) ने पिछले महीने कोलकाता के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में खेले गए पहले भारत बनाम साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) टेस्ट के दौरान भारतीय तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह (Fast bowler Jasprit Bumrah) की तरफ से की गई विवादित ऑन-फील्ड (Controversial on-field) टिप्पणी पर बात की है। टेम्बा बावुमा को मैच के दौरान कथि​थ रूप से बुमराह ने बौना बोल दिया था। इस बात को लेकर बावुमा का जवाब आया है।

बता दे कि कोलकाता टेस्ट के दौरान भारत ने टेम्बा बावुमा की कप्तानी में 30 रनों से जीता था। मैच में पहले दिन बुमराह को लगा कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के कप्तान बावुमा को लेग-बिफोर-विकेट आउट कर दिया है। उन्होंने ज़ोरदार अपील की, लेकिन ऑन-फील्ड अंपायर ने इसे खारिज कर दिया। फैसले को लेकर बुमराह ने विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant, wicketkeeper) के साथ DRS रिव्यू लेने की संभावना पर चर्चा की। जब खिलाड़ी बात कर रहे थे, तो उनकी बातचीत का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बातचीत के दौरान बुमराह ने बावुमा को बौना कहा, जिससे ऑनलाइन आलोचना और बहस शुरू हो गई। इस पर बुधवार को बावुमा ने कहा कि एक घटना हुई थी, जिसमें उनके बारे में कुछ कहा गया था। उन्होंने कहा कि सीनियर भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह ने बाद में माफी मांगी। बावुमा ने बताया कि उन्होंने उस समय वह टिप्पणी नहीं सुनी थी और उन्हें इसके बारे में अपनी टीम के मीडिया मैनेजर से पूछने के बाद पता चला। मुझे पता है कि मेरी तरफ से एक घटना हुई थी जिसमें उन्होंने अपनी भाषा में मेरे बारे में कुछ कहा था। दिन के आखिर में, दो सीनियर खिलाड़ी, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह आए और माफी मांगी। जब माफी मांगी गई तो मुझे नहीं पता था कि यह किस बारे में था, मैंने उस समय इसे नहीं सुना था और मुझे इसके बारे में अपने मीडिया मैनेजर से पूछना पड़ा। बावुमा ने कहा कि हालांकि ऑन-फील्ड घटनाएं मैदान पर ही रह जाती हैं, लेकिन कही गई बातें भूली नहीं जातीं। उन्होंने कहा कि ऐसे पल किसी स्थायी दुश्मनी को पैदा करने के बजाय प्रेरणा का काम करते हैं। मैदान पर जो होता है, वह मैदान पर ही रहता है, लेकिन आप कही गई बातों को नहीं भूलते।