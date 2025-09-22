हर जगह हारने वाले बेशर्म पाकिस्तान की रगों में बहता है आतंकवाद, भारत-पाक मैच के दौरान ​दिखी इसकी झलक

मैच हो या युद्ध हर जगह धूल चाटने के बाद भी बेशर्म पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपनी हरकतों के कारण ही दुनियाभर में इनकी किरकिरी होती है। अब एशिया कप 2025 सुपर-4 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों और उनके टीवी एंकर व क्रिकेट एक्सपर्ट की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हे, जो बेहद ही शर्मनाक है, जिससे साफ है कि, पाकिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं।
नई दिल्ली। मैच हो या युद्ध हर जगह धूल चाटने के बाद भी बेशर्म पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपनी हरकतों के कारण ही दुनियाभर में इनकी किरकिरी होती है। अब एशिया कप 2025 सुपर-4 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों और उनके टीवी एंकर व क्रिकेट एक्सपर्ट की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हे, जो बेहद ही शर्मनाक है, जिससे साफ है कि, पाकिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। दरअसल, मैच के दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ियों और पाकिस्तानी टीवी एंकर्स व क्रिकेट एक्सपर्ट ने जो हरकत की उससे साफ हो गया कि, इनकी रगों में आतंकवाद बहता है।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। वायरल हो रहे इस वीडियो में पाकिस्तानी टीवी चैनल पर शो के दौरान एंकर पूछता हे कि क्या यहां से पाकिस्तान अपना दम लगाए तो मैच जीत सकते हैं? इस दौरान क्रिकेट एक्सपर्ट कहता है कि, मेरे ख्याल में ऐसा कर दें या फिर कुछ लड़के फायरिंग ही कर दें…मैच ही खत्म करो। क्योंकि ये तो पक्का है कि हम मैच तो हारेंगे।’ पाकिस्तानियों के इस बयान से साफ है कि, उनके रगों में आतंकवाद बहता है, जिसके कारण मैच को लेकर भी इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इसी शो में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बासित अली और कामरान अकमल भी बैठे थे।
Shameless Pakistanis on live TV
Losing the match so badly that they openly talk about sending boys to fire bullets and stop the game.
This is the real mentality of Pakistan — terror even in cricket!
RT and show the world Pakistan’s reality.#INDvPAK #indvspak2025 #asiacup pic.twitter.com/SokEYXUW2P
— Saffron_Syndicate (@SaffronSyndcate) September 21, 2025
इसके साथ ही, मैच के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ का एक बेहद ही घटिया जेस्चर देखने को मिला। हारिस को ‘6-0’ का इशारा करते और हाथ से हवाई जहाज गिरने का जेस्चर किया था। फैंस का कहना है कि यह जेस्चर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के उस झूठे दावे को दोहराता है जिसमें उन्होंने छह भारतीय लड़ाकू विमान गिराने की बात कही थी।