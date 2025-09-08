एलन मस्क को टेस्ला के दिया बड़े पैकेज का प्रस्ताव , लक्ष्य किया पूरा तो शेयर भी मिलेगा

  1. हिन्दी समाचार
दुनिया के दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क के लिए इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली बड़ी कंपनी टेस्ला ने खजाने का दरवाजा खोल दिया है। टेस्ला ने मस्क को एक बड़े पैकेज का प्रस्ताव दिया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

