एलन मस्क को टेस्ला के दिया बड़े पैकेज का प्रस्ताव , लक्ष्य किया पूरा तो शेयर भी मिलेगा

दुनिया के दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क के लिए इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली बड़ी कंपनी टेस्ला ने खजाने का दरवाजा खोल दिया है। टेस्ला ने मस्क को एक बड़े पैकेज का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। बात यहीं नही रुकती है, इससे आगे तो बस तहलका ही मच जाएगा। अगर मस्क पैकज की पूरी शर्तों को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे तो उनका नाम विश्व के धनकुबेरों की सूची में ट्रिलियनेयर हो जाएगा।

टेस्ला के बोर्ड ने मस्क के लिए तैयार किए गए पैकेज में कई बड़े लक्ष्य रखें है। और इन अगर मस्क इन लक्ष्यों को भेदने में विजयी हो गए तो उन्हें शेयर भी मिलेगा।

टेस्ला बोर्ड का प्रस्ताव मस्क के लिए पर्वत की चोटी को फतह करने के बराबर है। अगर मस्क कंपनी की मार्केट वैल्यू को 8.5 ट्रिलियन डॉलर (आज की तुलना में 8 गुना और किसी भी कंपनी के रिकॉर्ड से दोगुना) कर देते हैं तो उन्हें यह पैकेज मिल जाएगा।

पैकेज प्रस्ताव की समय सीमा की बात करें तो मस्क को इसे पूरा करने करने के लिए दस साल का समय मिलेगा।

एलन मस्क के लिए एक बार फिर सफल और कुशल नेतृत्व साबित करने चुनौती आ गई है। टेस्ला बोर्ड का मानना है कि मस्क की व्यस्तता दूसरे क्षेत्रों में अधिक बढ़ गई है और वो टेस्ला के लिए जरूरी समय नहीं निकाल पा रहे है। हालांकि मस्क ने टेस्ला बोर्ड को भरोसा दिया है कि वो अब अपना पूरा समय टेस्ला पर केंद्रित करेंगे।