Tesla : टेस्ला अब Electric car की जगह बनाएगी Robot , जानें एलन मस्क का फैसला

Tesla : दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी टेस्ला अपनी व्यावसायिक रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव कर रही है। एलन मस्क ने अपना ध्यान Robotics और AI की ओर मोड़ने का निर्णय ले लिया है। इसी के साथ साथ मस्क ने टेस्ला इलेक्ट्रिक कार के दो सबसे फेमस मॉडलों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है।

टेस्ला चीन की BYD कंपनी के बाद दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है। टेस्ला CEO एलन मस्क ने बुधवार, 28 जनवरी को निवेशकों के सामने घोषणा की कि कंपनी अपनी मॉडल X SUV और मॉडल S full-size sedan का उत्पादन बंद कर देगी। जिस फैक्ट्री में टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनती थी अब वहां एलन मस्क इंसानों जैसा दिखने वाला ऑप्टिमस रोबोट (Optimus robot) बनाएंगे।

टेस्ला वार्षिक राजस्व

टेस्ला का कहना है कि उसका वार्षिक राजस्व पहली बार गिरा है। कंपनी ने 2025 में कुल राजस्व में 3% की गिरावट दर्ज की। 2025 के आखिरी तीन महीनों में कंपनी का मुनाफा 61% गिर गया था। ऐसे में कंपनी ने अपनी रणनीति बदल दी है।

एलन मस्क ने बुधवार को इन्वेस्टर्स कॉल में कहा, “अब मूल रूप से मॉडल S और X बनाने के प्रोग्राम्स को समाप्त करने का समय आ गया है। हमें उम्मीद है कि अगली तिमाही में S और X का उत्पादन बंद हो जाएगा।” मस्क ने कहा कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में मौजूद टेस्ला की जिस फैक्ट्री में मॉडल S और X बनाया जाता है, अब उसमें टेस्ला के आगामी Optimus Robot का उत्पादन किया जाएगा।

ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया है कि टेस्ला का भविष्य ऑप्टिमस से गहराई से जुड़ा हुआ है। मस्क के अनुसार ये रोबोट न सिर्फ एक दिन खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे बल्कि डिलीवरी और यहां तक ​​​​कि Personal Assistant के तौर पर भी काम करेंगे।

पनी को इलेक्ट्रिक कार बेचने से जो पैसा मिलता है, उसमें 2025 में साल-दर-साल के हिसाब से 11% की गिरावट आई थी। इस महीने की शुरुआत में, टेस्ला ने अपनी चौथी तिमाही के EV डिलीवरी नंबरों की रिपोर्ट जारी की थी, जिससे साल-दर-साल के आधार पर 16% की गिरावट का पता चलता है। विशेष रूप से यूरोप में टेस्ला की कारों को लेकर दिलचस्पी कम हुई है।