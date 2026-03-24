  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Texas Refinery Explosion : मिडिल ईस्ट में जंग के बीच टेक्सास की Valero refinery में धमाका , भीषण आग और धुआं दिखा

Texas Refinery Explosion : मिडिल ईस्ट में जंग के बीच टेक्सास की Valero refinery में धमाका , भीषण आग और धुआं दिखा

मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच अमेरिका के टेक्सास में स्थित पोर्ट आर्थर में वैलेरो एनर्जी द्वारा संचालित एक रिफाइनरी में जोरदार विस्फोट की खबर है। धमाके के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई।  

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Texas Refinery Explosion : मिडिल ईस्ट में जंग के बीच टेक्सास की Valero refinery में धमाका , भीषण आग और धुआं दिखा

Texas Refinery Explosion : मिडिल ईस्ट में जंग के बीच टेक्सास की...

Iran-US Ceasefire : ईरान के नये सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई अमेरिका से वार्ता को माने, रिपोर्ट में किया गया दावा

Iran-US Ceasefire : ईरान के नये सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई अमेरिका से...

Australia : ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के Electric Mobility Device चलाने पर लगेगा प्रतिबंध

Australia : ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के...

ईरान ने किया 'खून के बदले खून' का ऐलान, IRGC ने 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस' के 78वें चरण का फूंका बिगुल

ईरान ने किया 'खून के बदले खून' का ऐलान, IRGC ने 'ऑपरेशन...

Tsunami Alert : दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा के पास आया 7.6 तीव्रता का ज़ोरदार भूकंप, सुनामी की आशंका!

Tsunami Alert : दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा के पास आया 7.6...

Colombia Military Plane Crash : कोलंबिया में सैन्य विमान दुर्घटना में कम से कम 66 लोगों की मौत, दर्जनों घायल

Colombia Military Plane Crash : कोलंबिया में सैन्य विमान दुर्घटना में कम...