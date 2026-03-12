  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. कैप्टन की चतुराई से भारत पहुंचा ऑयल टैंकर, जानें- कैसे होर्मुज स्ट्रेट को किया पार

कैप्टन की चतुराई से भारत पहुंचा ऑयल टैंकर, जानें- कैसे होर्मुज स्ट्रेट को किया पार

Strait of Hormuz Tension : अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध से पश्चिम एशिया में तनाव के बीच दुनिया के कई देशों में ईंधन का संकट मंडरा रहा है। इस युद्ध के 13वें दिन यानी गुरुवार को भारत के लिए एक राहत भरी खबर है। हॉर्मुज स्ट्रेट से एक ऑयल टैंकर सफलतापूर्वक मुंबई पहुंचा है। यह टैंकर मुंबई में डॉक होकर माहुल स्थित रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति करेगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

Strait of Hormuz Tension : अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध से पश्चिम एशिया में तनाव के बीच दुनिया के कई देशों में ईंधन का संकट मंडरा रहा है। इस युद्ध के 13वें दिन यानी गुरुवार को भारत के लिए एक राहत भरी खबर है। हॉर्मुज स्ट्रेट से एक ऑयल टैंकर सफलतापूर्वक मुंबई पहुंचा है। यह टैंकर मुंबई में डॉक होकर माहुल स्थित रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति करेगा।

पढ़ें :- अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए, तो LPG और पेट्रोल-डीज़ल करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए बड़ी समस्या बन जाएंगे: राहुल गांधी

दरअसल, युद्ध के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर कई शिप फंसे हुए हैं और ईरान इस पर नियंत्रण का दावा कर रहा है। वह हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को लगातार निशाना बना रहा है। जिसकी वजह से तेल की सप्लाई में कठिनाई आ रही है। इस बीच, सऊदी बंदरगाह रास तनुरा से कच्चे तेल का टैंकर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर के सुरक्षित रूप से मुंबई पहुंच गया है।

बताया जा रहा है कि मुंबई पहुंचे लाइबेरिया के झंडे वाला तेल टैंकर शेनलॉन्ग के कैप्टन ने ईरान से बचने के लिए टैंकर का सिग्नल सिस्टम बंद कर दिया था। कैप्टन की समझदारी से ये तेल टैंकर1,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर मुंबई पहुंचा है। शिप ने जोखिम भरे क्षेत्र से गुजरते समय अस्थायी रूप से अपना AIS ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया था। यह 9 मार्च को दोबारा ट्रैकिंग सिस्टम पर दिखाई दिया और 11 मार्च को मुंबई पहुंच गया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कैप्टन की चतुराई से भारत पहुंचा ऑयल टैंकर, जानें- कैसे होर्मुज स्ट्रेट को किया पार

कैप्टन की चतुराई से भारत पहुंचा ऑयल टैंकर, जानें- कैसे होर्मुज स्ट्रेट...

US Israel Iran War : कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल , जानें प्रति प्रति बैरल कितना  पहुंचा रेट

US Israel Iran War : कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल...

US के ऑयल टैंकर शिप पर ईरान ने 'सुसाइड बोट' से किया हमला, एक भारतीय की मौत

US के ऑयल टैंकर शिप पर ईरान ने 'सुसाइड बोट' से किया...

US Iran War :  ईरान ने अमेरिकी टेक कंपनियों दी चेतावनी, गूगल , Amazon और Microsoft को निशाने पर लिया

US Iran War :  ईरान ने अमेरिकी टेक कंपनियों दी चेतावनी, गूगल...

अमेरिका ने भारतीयों को बताया अच्छा अभिनेता, कांग्रेस, बोली- पीएम मोदी हमारी संप्रभुता और गरिमा के इस घोर अपमान पर क्यों नहीं जता रहे हैं आपत्ति?

अमेरिका ने भारतीयों को बताया अच्छा अभिनेता, कांग्रेस, बोली- पीएम मोदी हमारी...

Dubai Airport: दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला, सुरक्षा बलों ने नष्ट किए दो ड्रोन, एक भारतीय समेत चार जख्मी

Dubai Airport: दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला, सुरक्षा बलों ने नष्ट...