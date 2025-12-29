  1. हिन्दी समाचार
  3. Hit And Run Case : अलाव ताप रहे लोगों पर चढ़ाई थार, एक की मौत, दो की हालत गंभीर

यूपी के मथुरा से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ घने कोहरे के बीच रविवार देर शाम एक अनियंत्रित थार ने सड़क किनारे अलाव ताप रहे तीन लोगों को बेरहमी से कुचल दिया। इस भीषण हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं दो लोग ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं । घटना के बाद आरोपी चालक कार समेत मौके से फरार हो गया।

 नौहझील मार्ग पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के समीप की है। रविवार की देर शाम करीब साढ़े सात बजे क्षेत्र में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड थी। इससे बचने के लिए कुछ लोग अलाव जलाकर  ताप रहे थे तभी नौहझील की दिशा से आ रही एक सफेद रंग की थार गाड़ी ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सीधे अलाव के पास बैठे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। थार की रफ्तार इतनी तेज थी कि अलाव ताप रहे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे के तुरंत बाद चालक ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ाई और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला।

अस्पताल में बुजुर्ग ने तोड़ा दम ग्रामीणों और परिजनों ने आनन-फानन में सभी घायलों को संभाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले गए। घायलों की पहचान बेनामी (60 वर्ष), राजेंद्र (60 वर्ष) और शशि (50 वर्ष) के रूप में हुई। तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें तुरंत मथुरा के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान बेनामी की की मौत हो गई। अन्य दो घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है।

सीसीटीवी से सुराग की कोशिश

इस घटना की सूचना मिलते ही इलाकाई पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज किए। प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक, आरोपी चालक की पहचान के लिए कस्बे के मुख्य मार्गों और बैंक के पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का दावा है कि थार का नंबर ट्रेस किया जा रहा है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

