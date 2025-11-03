'INDI गठबंधन के 3 बंदर पप्पू, टप्पू, अप्पू जो सच बोल-देख और सुन नहीं सकते...' CM योगी ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला

Bihar Elections 2025: बिहार में चुनाव प्रचार के तहत सभी दलों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस क्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को केवटी विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में तीन बंदर हैं- पप्पू, टप्पू और अप्पू। ये सच बोल, देख और सुन नहीं सकते हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, “पहले महात्मा गांधी के तीन बंदर हुआ करते थे, लेकिन अब इंडी गठबंधन में तीन नए प्रकार के बंदर हैं – पप्पू, टप्पू और अप्पू… पप्पू,जो सच या अच्छा नहीं बोल सकते; टप्पू, जो अच्छा नहीं देख सकता; और अप्पू, जो सच नहीं सुन सकता। ये लोग एनडीए के विकास कार्यों को न तो देख सकते हैं और न ही स्वीकार कर सकते हैं।”

सीएम योगी ने कहा, “जब भी राजद और कांग्रेस सत्ता में आती हैं, बिहार जल उठता है। हम अपने सीमावर्ती शहरों से घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तानी तत्वों को खदेड़ा था।” उन्होंने कहा, “…आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने अपहरण को अपना उद्योग और पेशेवर माफिया को अपना शिष्य बना लिया है। इसलिए, हमने उनकी छाती पर बुलडोजर चलाकर इस पेशेवर माफिया का समाधान खोज लिया है।”