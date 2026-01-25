बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बर्बाद होने की राह पर, अब BCCI का काउंटर अटैक, टीम इंडिया ने रद्द किया दौरा!

BCCI and Bangladesh Cricket Board: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (Bangladesh Cricket Board) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत आने से मना कर दिया, जिसके कारण ही आईसीसी (ICC) ने उन्हें इस इवेंट से ही बाहर कर दिया। बीसीबी के फैसलों से बीसीसीआई (BCCI) भी खुश नहीं है, लेकिन अभी तक बोर्ड ने कोई बड़ा फैसला नहीं किया था। आईसीसी (ICC) के बाद अब बीसीसीआई (BCCI) ने भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (Bangladesh Cricket Board) पर काउंटर अटैक करने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड ने टीम इंडिया (Team India) का बांग्लादेश दौरा ही रद्द कर दिया है।

बीसीसीआई कर सकती है बड़ा फैसला

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (Bangladesh Cricket Board) अब बीसीसीआई (BCCI) से भिड़ रही है। वहीं टीम इंडिया को बांग्लादेश के दौरे पर पहले अगस्त 2025 में जाना था। जहां पर टी20 और वनडे मुकाबले खेले जाने थे। बीसीसीआई (BCCI) ने सुरक्षा कारणों के चलते उस दौरे को सितंबर 2026 तक स्थगित कर दिया था। अब सितंबर 2026 में भी ये दौरा होना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। दोनों क्रिकेट बोर्ड के खराब होते रिश्तों के कारण बीसीसीआई (BCCI) बड़ा फैसला कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई (BCCI) अब बांग्लादेश के दौरे पर रद्द कर सकती है। बोर्ड के इस फैसले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (Bangladesh Cricket Board) को करोड़ों का नुकसान होगा। वहीं आईसीसी (ICC) भी बांग्लादेश पर बड़ा एक्शन लेने का मन बना रही है। ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (Bangladesh Cricket Board) मुश्किल में फंस गई है।

बर्बाद होने की राह पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड

बीसीबी (BCB)ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) में नहीं खेलने का फैसला करके गलत राह चुन ली है। बोर्ड को अब कई बड़े नुकसान हो सकते हैं। अगर आईसीसी (ICC) ने इस बार उन्हें फंड देने से मना कर दिया, तो बांग्लादेश के लिए अपनी क्रिकेट चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। इतनी ही नहीं भारत के खिलाफ सीरीज नहीं खेलने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (Bangladesh Cricket Board) को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मौजूदा समय में बांग्लादेश की हालत देखकर कोई विदेशी टीम भी उनके यहां पर दौरा करने से बचेगी। ऐसे में क्रिकेट को चला पाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी।