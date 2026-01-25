  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बर्बाद होने की राह पर, अब BCCI का काउंटर अटैक, टीम इंडिया ने रद्द किया दौरा!

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बर्बाद होने की राह पर, अब BCCI का काउंटर अटैक, टीम इंडिया ने रद्द किया दौरा!

BCCI and Bangladesh Cricket Board: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (Bangladesh Cricket Board) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत आने से मना कर दिया, जिसके कारण ही आईसीसी (ICC) ने उन्हें इस इवेंट से ही बाहर कर दिया। बीसीबी के फैसलों से बीसीसीआई (BCCI) भी खुश नहीं है, लेकिन अभी तक बोर्ड ने कोई बड़ा फैसला नहीं किया था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

BCCI and Bangladesh Cricket Board: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (Bangladesh Cricket Board) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत आने से मना कर दिया, जिसके कारण ही आईसीसी (ICC) ने उन्हें इस इवेंट से ही बाहर कर दिया। बीसीबी के फैसलों से बीसीसीआई (BCCI) भी खुश नहीं है, लेकिन अभी तक बोर्ड ने कोई बड़ा फैसला नहीं किया था। आईसीसी (ICC) के बाद अब बीसीसीआई (BCCI) ने भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (Bangladesh Cricket Board)  पर काउंटर अटैक करने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड ने टीम इंडिया (Team India) का बांग्लादेश दौरा ही रद्द कर दिया है।

पढ़ें :- ICC T20 World Cup : आईसीसी ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का नया शेड्यूल किया जारी, बांग्लादेश हुआ आउट तो स्कॉटलैंड की लगी लाटरी

बीसीसीआई कर सकती है बड़ा फैसला

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (Bangladesh Cricket Board) अब बीसीसीआई (BCCI)  से भिड़ रही है। वहीं टीम इंडिया को बांग्लादेश के दौरे पर पहले अगस्त 2025 में जाना था। जहां पर टी20 और वनडे मुकाबले खेले जाने थे। बीसीसीआई (BCCI)  ने सुरक्षा कारणों के चलते उस दौरे को सितंबर 2026 तक स्थगित कर दिया था। अब सितंबर 2026 में भी ये दौरा होना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। दोनों क्रिकेट बोर्ड के खराब होते रिश्तों के कारण बीसीसीआई (BCCI)  बड़ा फैसला कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई (BCCI) अब बांग्लादेश के दौरे पर रद्द कर सकती है। बोर्ड के इस फैसले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (Bangladesh Cricket Board) को करोड़ों का नुकसान होगा। वहीं आईसीसी (ICC)  भी बांग्लादेश पर बड़ा एक्शन लेने का मन बना रही है। ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (Bangladesh Cricket Board) मुश्किल में फंस गई है।

बर्बाद होने की राह पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड

बीसीबी (BCB)ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) में नहीं खेलने का फैसला करके गलत राह चुन ली है। बोर्ड को अब कई बड़े नुकसान हो सकते हैं। अगर आईसीसी (ICC)  ने इस बार उन्हें फंड देने से मना कर दिया, तो बांग्लादेश के लिए अपनी क्रिकेट चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। इतनी ही नहीं भारत के खिलाफ सीरीज नहीं खेलने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (Bangladesh Cricket Board)  को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मौजूदा समय में बांग्लादेश की हालत देखकर कोई विदेशी टीम भी उनके यहां पर दौरा करने से बचेगी। ऐसे में क्रिकेट को चला पाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी।

पढ़ें :-  T20 World Cup : बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने  ICC  के टी20 विश्व कप संबंधी फैसले पर तोड़ी चुप्पी , कहा- 'T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना स्वीकार

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बर्बाद होने की राह पर, अब BCCI का काउंटर अटैक, टीम इंडिया ने रद्द किया दौरा!

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बर्बाद होने की राह पर, अब BCCI का काउंटर...

ICC T20 World Cup : आईसीसी ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का नया शेड्यूल किया जारी, बांग्लादेश हुआ आउट तो स्कॉटलैंड की लगी लाटरी

ICC T20 World Cup : आईसीसी ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का...

Guwahati News : तीसरे T20 से पहले कामाख्या मंदिर दर्शन करने पहुंचे टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर

Guwahati News : तीसरे T20 से पहले कामाख्या मंदिर दर्शन करने पहुंचे...

 T20 World Cup : बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने  ICC  के टी20 विश्व कप संबंधी फैसले पर तोड़ी चुप्पी , कहा- 'T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना स्वीकार

 T20 World Cup : बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने  ICC  के टी20 विश्व...

T20 World Cup : आखिरकार आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से किया बाहर, स्कॉटलैंड को भेजा न्योता

T20 World Cup : आखिरकार आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप...

Rising Star W Asia Cup : बीसीसीआई ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए घोषित की टीम इंडिया ए, राधा यादव बनीं कप्तान

Rising Star W Asia Cup : बीसीसीआई ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप...