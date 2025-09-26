Vodafone-Idea मामले की सुनवाई कोर्ट ने किया स्थगित , इस दिन होगी दूसरी सुनवाई , सॉलिसिटर जनरल ने रखी ये मांग

वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को स्थगित कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से टाइम मांगा था जिससे सरकार और कंपनी के बीच समाधान के प्रयास को आगे बढ़ाया जा सके। इससे पहले Vodafone-Idea ने AGR (एडजस्टेड ग्रॉस रेवन्यू) बकाया रकम की दोबारा कैलकुलेशन की मांग की थी। जिसे लेकर कंपनी पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में विवाद चला रही है। इस मामले में सरकार ने कहा है कि उसने कंपनी में लगभग 50% हिस्सेदारी ले ली है और समाधान निकालने के लिए कोर्ट का सहयोग चाहती है।

जारी रहे कंपनी-सरकार की बातचीत

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को 6 अक्टूबर तक स्थगित करते हुए कहा कि इस बीच सरकार और कंपनी के बीच बातचीत जारी रहे। यह फैसला वोडाफोन आइडिया के लिए राहत की खबर माना जा रहा है क्योंकि कंपनी को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए समय मिला है। आने वाले समय में इस मामले की प्रमुख सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी, जो कंपनी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

स्टॉक पर असर

इस न्यूज़ के पहले वोडाफोन आइडिया के शेयर आज कमजोर शुरुआत के साथ कारोबार कर रहे थे। बता दें न्यूज़ आने के बाद 26 सितंबर को सुबह 11:26 बजे कंपनी का शेयर 8.26 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले बंद भाव 8.68 रुपये से करीब 4.84% नीचे है।