  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Vodafone-Idea मामले की सुनवाई कोर्ट ने किया स्थगित , इस दिन होगी दूसरी सुनवाई , सॉलिसिटर जनरल ने रखी ये मांग

Vodafone-Idea मामले की सुनवाई कोर्ट ने किया स्थगित , इस दिन होगी दूसरी सुनवाई , सॉलिसिटर जनरल ने रखी ये मांग

वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को स्थगित कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक  अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से  टाइम मांगा था जिससे सरकार और कंपनी के बीच समाधान के प्रयास को आगे बढ़ाया जा सके। इससे पहले Vodafone-Idea ने AGR (एडजस्टेड ग्रॉस रेवन्यू) बकाया रकम की दोबारा कैलकुलेशन की मांग की थी।  जिसे लेकर कंपनी पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में विवाद चला रही है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को स्थगित कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक  अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से  टाइम मांगा था जिससे सरकार और कंपनी के बीच समाधान के प्रयास को आगे बढ़ाया जा सके। इससे पहले Vodafone-Idea ने AGR (एडजस्टेड ग्रॉस रेवन्यू) बकाया रकम की दोबारा कैलकुलेशन की मांग की थी।  जिसे लेकर कंपनी पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में विवाद चला रही है।  इस मामले में सरकार ने कहा है कि उसने कंपनी में लगभग 50% हिस्सेदारी ले ली है और समाधान निकालने के लिए कोर्ट का सहयोग चाहती है।

पढ़ें :- Vantara : वंतारा को मिली क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा- नियमों का हो रहा पूरा पालन

जारी रहे कंपनी-सरकार की बातचीत

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को 6 अक्टूबर तक स्थगित करते हुए कहा कि इस बीच सरकार और कंपनी के बीच बातचीत जारी रहे। यह फैसला वोडाफोन आइडिया के लिए राहत की खबर माना जा रहा है क्योंकि कंपनी को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए समय मिला है।  आने वाले समय में इस मामले की प्रमुख सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी, जो कंपनी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

स्टॉक पर असर

इस न्यूज़ के पहले वोडाफोन आइडिया के शेयर आज कमजोर शुरुआत के साथ कारोबार कर रहे थे।  बता दें  न्यूज़ आने के बाद  26 सितंबर को सुबह 11:26 बजे कंपनी का शेयर 8.26 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले बंद भाव 8.68 रुपये से करीब 4.84% नीचे है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Vodafone-Idea मामले की सुनवाई कोर्ट ने किया स्थगित , इस दिन होगी दूसरी सुनवाई , सॉलिसिटर जनरल ने रखी ये मांग

Vodafone-Idea मामले की सुनवाई कोर्ट ने किया स्थगित , इस दिन होगी...

Bank Data Breach : करीब 3 लाख भारतीय बैंक ट्रांजैक्शन पीडीएफ दस्तावेज लीक, 38 बैंक इससे प्रभावित

Bank Data Breach : करीब 3 लाख भारतीय बैंक ट्रांजैक्शन पीडीएफ दस्तावेज...

BSNL का 4G स्टैक पीएम मोदी कल करेंगे लॉन्च, भारत का कोई भी हिस्सा नेटवर्क से नहीं रहेगा अछूता

BSNL का 4G स्टैक पीएम मोदी कल करेंगे लॉन्च, भारत का कोई...

फेस्टिव सीजन में Oppo ने Reno 14 5G Diwali Edition किया लॉन्च, जानें- फोन की खासियत और कीमत

फेस्टिव सीजन में Oppo ने Reno 14 5G Diwali Edition किया लॉन्च,...

भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का किया सफल परीक्षण, रक्षामंत्री ने DRDO को दी बधाई

भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का किया सफल...

OriginOS 6 की भारत में एंट्री की आधिकारिक की घोषणा, प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर से होगा शुरू

OriginOS 6 की भारत में एंट्री की आधिकारिक की घोषणा, प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन...