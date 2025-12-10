  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘धुरंधर’ का भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी दिख रहा क्रेज; टाइटल ट्रैक बजते ही लोगों में भर गया जोश, वीडियो वायरल

‘धुरंधर’ का भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी दिख रहा क्रेज; टाइटल ट्रैक बजते ही लोगों में भर गया जोश, वीडियो वायरल

Movie Dhurandhar Craze in Pakistan: बॉलीवुड की नई जासूसी थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। लोग इसके टाइटल ट्रैक के दीवाने हो गए हैं और अभिनेता अक्षय खन्ना की अदाकारी का हर कोई दीवाना हो गया है। यह फिल्म एक भारतीय जासूस की कहानी है जो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और राजनीतिक व्यवस्था में घुसपैठ करता है। हालांकि, पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी धुरंदर का क्रेज देखने को मिल रहा है।

By Abhimanyu 
दरअसल, पाकिस्तान की शादियों में लोग ‘धुरंधर’ के टाइटल ट्रैक पर नाचते हुए नजर आए हैं। इंस्टाग्राम पर @abdullahrafiquee नामक हैंडल से फिल्म के टाइटल ट्रैक पर एक कोरियोग्राफ़्ड वेडिंग परफॉर्मेंस को शेयर किया गया है। इस क्लिप में एक युवक शादी में मौजूद लोग के सामने ग्रुप डांस का नेतृत्व करता दिखाई पड़ रहा है। ग्रुप के सभी लोगों ने काले कपड़े पहने हुए हैं और ताल से ताल मिलाते हुए नाच रहे हैं। खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट को करीब 117,451 लाइक मिले चुके हैं।

बता दें कि फिल्म ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना के अलावा आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और रणवीर सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म ने आज अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कुल 154.05 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है, जो अभी पूरे दिन में बदलेगा।

