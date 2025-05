Indian made cars Japanese market demand : भारत निर्मित कारों की जापानी बाजार में तेजी से बढ़ रही मांग , कारों की गुणवत्ता दर्शाता है

मारुति सुजुकी और होंडा कार्स इंडिया (Maruti Suzuki and Honda Cars India) ने जापानी बाजार में निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज (Strong growth recorded in exports) की है, जो विकसित बाजारों में भारत निर्मित कारों की गुणवत्ता (Quality of Indian made cars) और स्वीकार्यता में सुधार को दर्शाता है।