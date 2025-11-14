'चुनाव का कोई मतलब नहीं, ज्ञानेश कुमार ने बिहार में जीत का सर्टिफिकेट मोदी जी को दे दिया...' AAP सांसद संजय सिंह ने रुझानों पर दी प्रतिक्रिया

Bihar Vote Counting 2025 trends: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के शुरुआती रुझानों में एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत दिख रहा है। इस बीच इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप सांसद संजय सिंह ने रुझानों पर प्रतिक्रीया देते हुए कहा कि इस चुनाव को हाईजैक कर लिया गया है और इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है।

अयोध्या में आप सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, “मैंने पहले ही कहा था कि इस चुनाव को हाईजैक कर लिया गया है और इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है; ज्ञानेश कुमार ने बिहार में जीत का सर्टिफिकेट मोदी जी को दे दिया है। उस राज्य में नतीजे क्या होंगे जहां 80 लाख वोट डिलीट कर दिए गए, जहां 5 लाख वोट डुप्लीकेट हैं और जहां 1 लाख वोट अज्ञात हैं? हमें एनडीए, मोदी जी और ज्ञानेश कुमार को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने ज्ञानेश कुमार के आशीर्वाद से बिहार चुनाव जीता है।”

संजय सिंह ने आगे कहा, “दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल साहब के निर्वाचन क्षेत्र में 40,000 वोट डिलीट कर दिए गए… अगर दूसरे राज्यों के लोग वहां जाकर वोट दे रहे हैं, तो ये कैसा चुनाव है? तो, ये नतीजे पहले ही घोषित हो चुके थे। हम आज इसकी घोषणा का इंतजार कर रहे थे…”

कांग्रेस ने भी ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, “यह तो बस शुरुआत है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं। रुझान बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। SIR और ‘वोट चोरी’ जैसे मुद्दों के बावजूद जनता ने अदम्य साहस दिखाया है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता कितने कारगर साबित होंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। यह मुकाबला भारत के चुनाव आयोग और बिहार की जनता के बीच है। ‘टू सर्व विद लव’ नाम की एक किताब भी आई थी। ज्ञानेश कुमार गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह किताब लिख रहे हैं।”