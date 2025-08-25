यूपी में भी फैला है अधीक्षण अभियंताओं के भ्रष्टाचार का सम्राज्य, बिहार में इंजीनियर के घर हुई छापेमारी तो जला दिए नोटों के बंडल

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश के अधीक्षण अभियंताओं की बात करें तो उनके पास भी अकूत संपत्ति और करोड़ों रुपय है। अगर जांच एजेंसियां यूपी के इन अभियंताओं के यहां पर छापेमारी करे तो इनके पास भी अकूत संपत्ति का भंडर मिले। सूत्रों की माने तो लखनऊ में भी कई ऐसे अ​धीक्षण अभियंता मौजूद हैं, जिनके पास करोड़ों का सम्राज्य है। कई तो ऐसे हैं जो रिटायर हो गए हैं लेकिन इनके पास भी अकूत संपत्तियां हैं।

लखनऊ। बिहार की राजधानी पटना में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के घर पर छापेमारी की। इस छापेमारी में करीब 100 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति के बारे में जानकारी मिली है। पटना के भूतनाथ रोड़ स्थित आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की हुई छापेमारी में करीब 52 लाख नकद और 26 लाख के सोने चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। इसके साथ ही ढाई दर्जन जमीन के डीड मिले हैं, जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि, अधीक्षण अभियंता विनादे राय की पत्नी को छापेमारी की जानकारी रात में ही मिल गयी थी, जिसके बाद उसने लाखों रुपये के नोट और कई अहम दस्तावेज जला दिए। अधजले नोटों से घर के टॉयलेट की पाइपलाइन जाम हो गई। ईओयू की टीम ने सुबह छापेमारी की तो करीब 12 लाख से ज्यादा के अधजले नोटों के बंडल मिले। इसके साथ ही साढ़े 39 लाख रुपये नकद बरामद किया गया है। घर की निचली मंजिल में छिपे इंजीनियर विनोद कुमार राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

वहीं, अब उत्तर प्रदेश के अधीक्षण अभियंताओं की बात करें तो उनके पास भी अकूत संपत्ति और करोड़ों रुपय है। अगर जांच एजेंसियां यूपी के इन अभियंताओं के यहां पर छापेमारी करे तो इनके पास भी अकूत संपत्ति का भंडर मिले। यही नहीं अगर छापेमारी हुई तो इनके यहां भी बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने की संभावना है।

 

 

