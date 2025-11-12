Bigg Boss 19: इस वीक के लिए नॉमिनेट हुआ पूरा का पूरा घर, कौन होगा बेघर

टीवी का मोस्ट फेमस शो बिग बॉस 19 में नए नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। घर में धीरे-धीरे सदस्यों की संख्या कम हो रही है। बताया जा रहा है मिड वीक एविक्शन में मृदुल तिवारी को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके बाद बिग बॉस द्वारा इस वीक के लिए नॉमिनेशन कराए गए हैं। खबरों की मानें तो इस बार पूरा का पूरा घर नॉमिनेट हो गया है। अब कौन घर से आउट होता है ये तो वीकेंड का वार में होस्ट सलमान खान ही बताएंगे। वीकेंड का वार का शनिवार-रविवार को प्रसारित किया जाता है।बता दें कि शो में इस बार बहुत बड़ा टास्क देखने को मिलेगा।

बिग बॉस 19 में नॉमिनेशन टास्क

इस बार नॉमिनेशन टास्क में बहुत बड़ा गेम हो गया। दरअसल गौरव खन्ना के कैप्टन बनने की लालच ने पूरे के पूरे घर को इस वीक के लिए नॉमिनेट कर दिया। हुआ यूं कि बिग बॉस ने उन्हें दो ऑप्शन दिए थे कि या तो वे कैप्टन बन जाए या फिर पूरा घर को नॉमिनेट होने दें। गौरव ने कैप्टेंसी की लालच में खुद को कप्तान बना दिया। हालांकि, उनकी कैप्टेंसी भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं रही। आपको बता दें कि इस वीक के लिए अमाल मलिक, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, शहबाज बदेशा, मालती चाहर, प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद और अशरूर कौर नॉमिनेट हुए है। मृदुल तिवारी का मिड-वीक एविक्शन हो गया है, ऐसे में अब कौन है वो दूसरा सदस्य जो घर से बेघर होगा, ये होस्ट सलमान खान वीकेंड का वार में बताएंगे। वैसे सूत्रों का कहना है कि फरहाना भट्ट या प्रणित मोरे के बेघर होने के चांसेस ज्यादा हैं।

बिग बॉस 19 का नया प्रोमो

बिग बॉस 19 के मेकर्स ने एक नया प्रोमो शेयर किया है। जियो हॉटस्टार के इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा- सुनिए अमाल मलिक की कहानी उन्हीं की जुबानी। इस प्रोमो में वे अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुना रहे हैं, जिसमें वे बता रहे हैं कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें फिल्म या म्यूजिक में कोई रुचि नहीं थी, वे स्पोर्ट्स में जाना चाहते थे। अमाल की बातें सुनने से बाद गौरव खन्ना और प्रणित मोरे में भी अपनी कहानियां सुनाई। फिर सभी हंसने लगे। शो से जुड़ा एक प्रोमो और सामने आया है। इस शेयर कर लिखा- फरहाना के दिल को छू गई कुनिका जी की एक बात, क्या हो रही है बिग बॉस के घर में एक क्यूट कनेक्शन की शुरुआत? इसमें फरहाना की बात सुनकर कुनिका काफी इमोशन हो जाती है। दोनों एक-दूसरे को गले लगाती हैं। इसके बाद फरहाना कहती है- सबको कह दो कुनिका जी की नई बेटी आ गई हैं। ये सुनते ही तान्या मित्तल का चेहरा उतर जाता है। इस प्रोमो पर फैंस अपना रिएक्शन दें रहे हैं।