फिल्म धुरंधर ने रिलीज से पहले रचा इतिहास, सेंशर बोर्ड ने किया पास, मिला A सर्टिफिकेट

मुंबई: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) सिनेमाघरों में रिलीज होने को पूरी तरह से तैयार है। इसी हफ्ते फिल्म सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म को लेकर मेकर्स और दर्शक काफी ज्यादा उत्साहित हैं। तो वहीं इस मूवी को लेकर कई सारे विवाद उठे हैं। मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने भी इस फिल्म में अपने बेटे के नाम के प्रयोग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने कहा कि सेंशर बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी तो वहीं आज फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) को सेंसर बोर्ड ने A सर्टिफिकेट दे दिया है। चलिए जानते हैं मूवी में कितने कट्स किए हैं?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है। बता देकि Dhurandhar मूवी की कुल टाइमिंग 3 घंटे 32 मिनट तय की जाने की उम्मीद है। क्योंकि सेंसर सर्टिफिकेट में फिल्म की निश्चित अवधि 214.01 मिनट बताई गई है। दूसरे शब्दों में, यह फिल्म 3 घंटे 34 मिनट और 1 सकंड लंबी है। बता दे कि 17 सालों बाद बॉलीवुड की इतनी कोई लंबी फिल्म बनी है। 2008 में आखिरी फिल्म जोधा अकबर थी। जिसकी लंबाई 214 मिनट थी।

इसके अलावा रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया गया है। बता दे कि रणवीर सिंह की 15 सालों में पहली ऐसी फिल्म है जिसे एडल्ट रेटिंग (Adult Rating) दी गई है। इसके साथ ही हिंदी डिस्क्लेमर के लिए वॉयसओवर जोड़ने के लिए कहा गया है। जिसकी अवधि बढ़ा दी गई है। नशा-विरोधी और धूम्रपान-विरोधी स्टैटिक उन दृश्यों में जोड़े गए जहाँ पात्र नशीले पदार्थों का सेवन करते दिखाई देते हैं। इसके साथ ही फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) में कुछ हिंसा वाले दृश्य को हटाकर उसकी जगह उसकी जगह उपयुक्त दृश्य लगाए गए हैं। इसके साथ ही दूसरे भाग में हिंसक दृश्यों को कम करने का अनुरोध किया है। तो वहीं मएक मंत्री के किरदार के नाम में बदलाव को कहा गया है। एक अपशब्द को म्यूट कर दिया गया है। बता दे कि सीबीएफसी सर्टिफिकेट पाने के बाद अब फिल्म 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।