iQOO Z11 Turbo का फर्स्ट लुक आया सामने; कई स्पेक्स का भी खुलासा

iQOO Z11 Turbo first look and specifications: आईकू ने चीनी मार्केट में कुछ ही दिन पहले, iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन के लॉन्च को टीज़ किया था। यह डिवाइस जनवरी 2026 में लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने आज iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक का खुलासा किया है। यह डिवाइस ब्लू कलर में आएगा। इसमें स्क्वियर-शेप का कैमरा मॉड्यूल है जिसमें कैमरा सेंसर हैं, और कैमरा मॉड्यूल के बगल में एक LED फ्लैश है।

iQOO Z11 Turbo लकी बैग के लिए प्री-ऑर्डर भी चीन में शुरू हो गए हैं। जो कस्टमर इंटरेस्टेड हैं, वे सिर्फ़ 1 युआन में 2405 युआन का लकी बैग पा सकते हैं। इसमें Vivo TWS A4 (कीमत 299 युआन), 3 साल का बैटरी पैक + 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी + 1 साल का बैक कवर प्रोटेक्शन + स्क्रीन टूटने से प्रोटेक्शन (कीमत 356 युआन), 1100 युआन तक की ट्रेड-इन सब्सिडी, और नए फोन के लिए 650 युआन से ज़्यादा के इंटरनेट बेनिफिट्स शामिल हैं।

इसके अलावा, इस डिवाइस के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स भी एक iQOO प्रोडक्ट मैनेजर के ज़रिए सामने आए हैं। यह कन्फर्म हो गया है कि डिवाइस में स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 SoC होगा, जो टॉप-टियर परफॉर्मेंस और गेमिंग कैपेबिलिटी देगा। इसमें 6.59-इंच का डिस्प्ले है और इसमें 200MP का अल्ट्रा-क्लियर मेन कैमरा है। मेटल फ्रेम, ग्लास बैक कवर, एलिगेंट राउंडेड कोने, IP68/69 रेटिंग, और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। यह 2.5K-3K प्राइस रेंज में आने का अनुमान है। उम्मीद है कि iQOO जल्द ही iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन के टीज़र अपडेट शेयर करना शुरू कर देगा।