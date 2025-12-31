OPPO Pad 5 टैबलेट का भारत में Flipkart लैंडिंग पेज लाइव, देश में जल्द होगा लॉन्च

OPPO Pad 5 Tablet: भारतीय बाज़ार में, OPPO Pad 5 टैबलेट जल्द ही लॉन्च होने वाला है, और इसका Flipkart लैंडिंग पेज अब देश में लाइव हो गया है। OPPO Pad 5 टैबलेट के लिए, ग्राहक 12.1″ (30.73cm) की बड़ी आई-कंफर्ट डिस्प्ले की उम्मीद कर सकते हैं जो 2.8K रेज़ोल्यूशन (2800 x 1980 पिक्सल) को सपोर्ट करती है। 284 PPI पिक्सेल डेंसिटी, 120Hz एडैप्टिव रिफ्रेश रेट, 900nits पीक ब्राइटनेस, और डॉल्बी विज़न भी सपोर्टेड हैं, और इसका आस्पेक्ट रेश्यो 7:5 है।

भारतीय ग्राहक OPPO Pad 5 टैबलेट के लिए ऑरोरा पिंक और स्टारलाइट ब्लैक कलर वेरिएंट की भी उम्मीद कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो, इसमें एक बड़ी 10050 mAh की बैटरी है, और यह डिवाइस 33W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। 53 घंटे तक ऑनलाइन म्यूज़िक प्लेबैक, 15 घंटे तक ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक, और 6 घंटे तक हेवी गेमिंग इसके बैटरी से जुड़े दूसरे फीचर्स हैं। बेहतरीन ऑडियो अनुभव के लिए, डिवाइस में क्वाड स्पीकर सिस्टम भी है जो रिच और सिनेमैटिक ऑडियो आउटपुट देने का दावा करता है। यह डिवाइस Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित ColorOS 16 कस्टम स्किन पर चलता है, और यह 48 महीने की फ़्लूएंसी प्रोटेक्शन देने का दावा करता है।

इसके अलावा, OPPO के Pad 5 को TUV SUD का 48-महीने का क्लास A फ़्लूएंसी सर्टिफ़िकेशन भी मिला है। क्विक ऐप लॉन्च और स्विच और फ़्लक्स होम स्क्रीन भी ऐसे फ़ीचर्स हैं जिनका मकसद बेहतर यूज़र अनुभव देना है।