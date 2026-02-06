Fire MAX Redeem Codes :  6 फरवरी के फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड्स हुए लाइव, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध

डिजिटल गेम में धूम मचाने वाला बैटल रॉयल गेम लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। इसी कड़ी में Free Fire MAX आज भी बैटल रॉयल गेम लवर्स की पहली पसंद बना हुआ है। लगातार आने वाले टूर्नामेंट, खास इवेंट्स और रोज मिलने वाले इन-गेम रिवॉर्ड्स खिलाड़ियों को गेम से जोड़े रखते हैं।

गरेना ने Freefire और Free Fire मैक्स के लिए नए रिडीम कोड (Redemption code) जारी किए हैं, जिससे खिलाड़ियों को Exclusive gun skin मुफ्त में पाने का मौका मिल रहा है। इन रिवॉर्ड्स की काफी मांग है, लेकिन आपको जल्दी करना होगा—खबरों के अनुसार, ये कोड सीमित समय के लिए हैं और एक्सपायर होने से पहले केवल पहले 500 यूजर्स को ही मिलेंगे।

Free Fire MAX Redeem Codes 12 से 13 अंकों के अल्फ़ान्यूमेरिक कोड (Alphanumeric code) होते हैं, जिन्हें गेम डेवलपर Garena समय-समय पर जारी करता है। इन कोड्स को रिडीम करके खिलाड़ी बिना कोई पैसा खर्च किए डायमंड्स, गन स्किन्स, कैरेक्टर बंडल्स और अन्य एक्सक्लूसिव इन-गेम रिवॉर्ड्स (Exclusive in-game rewards) हासिल कर सकते हैं।

हालांकि ध्यान रहे, हर कोड लिमिटेड टाइम तक के लिए एक्टिव रहते हैं और इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए बिना देर किए तुरंत रिडीम कर लें। ये कोड पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध हैं और अक्सर कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि आप इनका उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, तो प्रतीक्षा न करें।

गरेना फ्री फायर के लिए 6 फरवरी, 2026 तक के अधिकतम रिडीम कोड:

एफके3जे9एच5जी1एफ7डी2एस4ए

FM6N1B8V3C4X7Z9L

FL2K6J4H8G5F3D7S

Q8M4K7L2VR9J

A6QK1L9MRP5V

Z4QP8M6KNR2J

P7QH5K3LVJ9P

एम2क्यूपी9एल8केआरवी6के

R5QK4M7LVP1R

K9QP6K2MNL8V

V3QJ1M9KRP7V

डी8एमजे4क्यू6एलवीके2आर

N7QK5L3MRP9J

J2QP8M1KVL6V

E9QH6K4LNP7V

एस5पीएल7एम2एलआरवी8के

Y1QP9K6MVJ4R

O4QK2L8MRP7R

L6QP5M9KNV1L

X8QJ7K4MVP2V

R3MJ9Q1LRV6K

एच5क्यूपी6एल8एमएनपी2आर

B7QK4M9LVJ1R

