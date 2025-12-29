Realme 16 Pro+ 5G और 16 Pro 5G के फुल स्पेक्स लॉन्च से पहले हुए कंफर्म; जानें- दोनों फोन में होंगी कौन-सी खूबियां

Tech News: Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G दोनों 6 जनवरी 2026 को भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। इससे पहले दोनों स्मार्टफोन का Flipkart लैंडिंग पेज भी भारतीय मार्केट में लाइव हो गया है। साथ ही शॉपिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इसके कई खास स्पेसिफिकेशन्स भी कन्फर्म हो गए हैं। Realme 16 Pro 5G का लैंडिंग पेज पहले ही लाइव हो चुका था, लेकिन इसके प्रोसेसर, ब्राइटनेस, बैटरी, IP-रेटिंग और ऑडियो जो पहले सामने नहीं आए थे, उनसे जुड़ी डिटेल्स भी अब टीज़ की गई हैं।

Realme 16 Pro+ 5G स्मार्टफोन के फुल स्पेसिफिकेशंस

Realme 16 Pro+ 5G स्मार्टफोन को टीज़ करने के लिए भी ‘200MP पोर्ट्रेट मास्टर’ का इस्तेमाल किया गया है। इसके खास फीचर्स में ‘इंडस्ट्री का लीडिंग 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा कॉम्बो’, Realme की नंबर सीरीज़ का पहला मास्टर डिज़ाइन, स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर, एडवांस्ड AI एडिट जिनी 2.0, 80W फास्ट चार्ज सपोर्ट वाली 7000mAh फ्लैगशिप लेवल बैटरी, और 6500 निट्स ब्राइट डिस्प्ले शामिल हैं। पीछे की तरफ, डिवाइस में 200MP (मेन) + 50MP (पेरिस्कोप टेलीफोटो) कैमरा सेटअप होगा, और यह डिवाइस बेहतर पोर्ट्रेट के लिए ज़्यादा फोकल लेंथ देगा।

डिवाइस में 1x, 2x, 3.5x, 7.0x, से लेकर 10x तक ज़ूम कैपेबिलिटी की उम्मीद की जा सकती है, और इसमें बिल्कुल नया TUV Rheinland-सर्टिफाइड LumaColor एल्गोरिदम होगा। इसकी नाइट फोटोग्राफी के मामले में, 3D फोटॉन मैट्रिक्स, कलर ब्राइटनेस का इंटेलिजेंट मैच, और 16-बिट RAW डोमेन कंप्यूट जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि इसकी दिन की फोटोग्राफी के लिए, ज़्यादा विविड और ब्राइट डिटेल्स, अल्ट्रा-क्लियर रेंडरिंग, सच्चे रंग, और फिर से परिभाषित रोशनी और परछाई का दावा किया गया है। वाइब मास्टर मोड और ऑल-ज़ूम 4K HDR वीडियो कैपेबिलिटी को भी टीज़ किया गया है।

Realme 16 Pro+ 5G स्मार्टफोन पहला AI इंस्टेंट क्लिप और AI एडिट जीनी 2.0 लाएगा। इसे नाओटो फुकसावा ने डिज़ाइन किया है, और मास्टर गोल्ड और मास्टर ग्रे दो कलर ऑप्शन मिलेंगे। इसके लिए एक कैमेलिया पिंक कलर वेरिएंट भी मिलेगा, जो सिर्फ़ भारत में उपलब्ध होगा। ज्वेलरी जैसा मेटल मिरर फिनिश, बारीकी से बनाए गए डिटेल्स, अल्ट्रा-स्लिम फॉर्म फैक्टर और नेचुरल मटीरियल टच इसके कुछ और डिज़ाइन पहलू हैं। इसमें IP66/68/69/69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस, 36 लिक्विड्स से रेजिस्टेंस और 80°C तक के एक्सट्रीम मौसम के तापमान से बचाव भी है।

डिवाइस में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट होगा, साथ में 12GB+14GB LPDDR5X रैम और 512GB स्टोरेज होगी। 8400Mbps पीक रीड/राइट स्पीड, 4200MHz फ्रीक्वेंसी, +14% तेज़ ऐप डाउनलोड स्पीड, और +53% तेज़ कैमरा लॉन्च स्पीड इसके दूसरे परफॉर्मेंस से जुड़े पहलू हैं। इसमें 6500nits हाइपरग्लो 4D कर्व+ डिस्प्ले है जो 4608Hz डिमिंग, 2500Hz इंस्टेंटेनियस टच रिस्पॉन्स, नेटफ्लिक्स HDR, साथ ही 1.48mm अल्ट्रा-थिन बेज़ेल्स और 94% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो को सपोर्ट करता है। 7000mAh की बैटरी भी पूरे दिन की बैटरी लाइफ देने का दावा करती है, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 9.3 घंटे गेमिंग, 20.8 घंटे इंस्टाग्राम ब्राउज़िंग, 21 घंटे यूट्यूब देखना, और 125 घंटे Spotify सुनने का समय। डिवाइस पर 300% अल्ट्रा वॉल्यूम एक्सपीरियंस दिया गया है, और कहा जाता है कि यह तीन गुना असर देता है।

Realme 16 Pro+ 5G स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित Realme UI 6.0 कस्टम स्किन पर चलेगा, और डिवाइस के यूज़र्स को ‘शानदार UI’, ‘ज़्यादा स्मार्ट AI’, और ‘स्मूथ मल्टी-टास्किंग’ मिलने की उम्मीद है। साथ ही, डिवाइस पर 3 साल के Android OS अपग्रेड और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया गया है, इसके अलावा देश भर में तेज़ और गारंटीड आफ्टर-सेल्स सर्विस भी मिलेगी।

Realme 16 Pro 5G स्मार्टफोन के नए स्पेसिफिकेशंस

Realme 16 Pro 5G स्मार्टफोन का Flipkart लैंडिंग पेज पहले ही लाइव हो गया था, लेकिन उस समय इसके कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स सामने नहीं आए थे। अब ये सामने आ गए हैं, और इस आने वाले डिवाइस में MediaTek का Dimensity 7300 Max चिपसेट होने की बात कही जा रही है। डिवाइस में 6500nits सन-रेडी डिस्प्ले भी दिया गया है, और इसमें 80W फास्ट चार्जिंग के साथ 7000mAh की बैटरी होगी। बैटरी लाइफ की बात करें तो, 10.7 घंटे की गेमिंग, 17 घंटे की इंस्टाग्राम ब्राउजिंग, 22 घंटे की यूट्यूब देखने और 119.7 घंटे Spotify सुनने का समय मिल सकता है।

फोन के ड्यूरेबिलिटी और बिल्ड से जुड़े पहलुओं की बात करें तो इसमें भी IP66/68/69/69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस, 36 लिक्विड्स के खिलाफ रेजिस्टेंस, और 80°C के एक्सट्रीम मौसम के तापमान में काम करने की क्षमता दी जा रही है। यह 300% अल्ट्रा वॉल्यूम को भी सपोर्ट करेगा, जिससे लाउड, क्लियर और फुल एक्सपीरियंस मिलेगा।

बता दें कि Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G दोनों 6 जनवरी 2026 को भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं और उसी दिन, यह ब्रांड भारतीय कस्टमर्स के लिए Realme Buds Air 8 ईयरबड्स भी पेश करेगा। एक लीक हुई पैकेजिंग बॉक्स इमेज से यह भी पता चला है कि Realme 16 Pro+ 5G के 512GB वेरिएंट की कीमत INR 43,999 होगी।