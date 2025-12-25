'सरकार हत्यारे और बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खुलकर खड़ी...' सौरभ भारद्वाज भाजपा पर जमकर बरसे

Kuldeep Singh Sengar bail Controversy: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2017 के उन्नाव रेप केस में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा को सस्पेंड करके ज़मानत दे दी। जिसको लेकर देश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और विपक्ष इस फैसले पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सेंगर को ज़मानत मिलने पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि केंद्र और यूपी की सरकार हत्यारे-बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खुलकर खड़ी है।

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को पीटीआई से कहा, “कुलदीप सेंगर केस में उन्नाव रेप केस की पीड़िता को शुरू में FIR दर्ज करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसके पिता की हत्या कर दी गई, उस पर खुद हमला हुआ, जिससे कई लोगों की मौत हो गई, और अब, जब दोषी को आखिरकार जेल की सज़ा सुनाई गई, तो हाई कोर्ट ने उसे ज़मानत दे दी है। BJP नेता बृज भूषण सिंह और पार्टी के दूसरे नेता उसका साथ दे रहे हैं, जिससे साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ी हैं। यह बहुत शर्म की बात है कि सरकार खुलेआम एक हत्यारे और बलात्कारी का साथ दे रही है।”

दूसरी तरफ, उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा को सस्पेंड करने के हाई कोर्ट के फैसले को अपने परिवार के लिए ‘काल (मौत)’ बताया है। इसके साथ ही उनसे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। हाल ही में पीड़िता और उसकी मां ने दिल्ली सेंगर को जमानत दिये जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन हटा दिया था। इस दौरान दोनों ने सेंगर को जमानत दिये जाने पर चिंता जाहिर की थी।