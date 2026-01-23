आईसीसी ने शुरू की स्कॉटलैंड को बुलाने की तैयारी, आखिरी वक्त तक बांग्लादेश से नहीं मिला कोई जवाब

  1. हिन्दी समाचार
T20 World Cup 2026 Update : इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को दी गई 24 घंटे की डेडलाइन खत्म होने के बाद, चल रहे विवाद का सिर्फ़ एक ही नतीजा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि नतीजा साफ है। आईसीसी ने अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

T20 World Cup 2026 Update : आईसीसी की ओर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को दी गई 24 घंटे की डेडलाइन खत्म हो गयी है। जिसके बाद, चल रहे विवाद का सिर्फ़ एक ही नतीजा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि नतीजा साफ है। आईसीसी ने अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है।

क्रिकबज़ के अनुसार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने तय समय सीमा के अंदर आईसीसी को अपनी स्थिति नहीं बताई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सरकारी अधिकारियों और खिलाड़ियों के प्रतिनिधियों के साथ अंदरूनी बातचीत हुई थी। हालांकि, यह रिपोर्ट लिखे जाने तक BCB की तरफ से कोई औपचारिक जवाब नहीं आया था।

आईसीसी ने साफ कर दिया था कि अगर बांग्लादेश खेलने के लिए मान जाता, तो मामला वहीं खत्म हो जाता। जिसके बाद आईसीसी से उम्मीद थी कि वह किसी दूसरी टीम को बुलाएगी, जिसमें स्कॉटलैंड सबसे संभावित उम्मीदवार था। पिछले 24 घंटों से दुबई ढाका से स्थिति साफ होने का इंतज़ार कर रहा था। अब वह T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की भागीदारी को औपचारिक रूप देने के लिए तेज़ी से कदम उठा सकता है।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम ने आखिरी समय में चमत्कार की संभावना की बात कही, लेकिन आईसीसी बोर्ड पहले ही इस मुद्दे पर वोट कर चुका था, इसलिए गवर्निंग बॉडी के रुख में किसी भी आखिरी बदलाव का कोई संकेत नहीं था। फैसला बांग्लादेश के पाले में था, और कोई कदम नहीं उठाया गया।

BCB के पास यह तय करने के लिए पूरा गुरुवार का दिन था कि वह भारत जाने को तैयार है या नहीं, लेकिन उसने अपना रुख बनाए रखा, और दोहराया कि वह अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा चिंताओं के कारण ऐसा नहीं करेगा। बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नज़्रुल ने गुरुवार को कहा कि भारत में न खेलना सरकार का फैसला है। हालांकि, इस फैसले के नतीजे तो होने ही थे।

