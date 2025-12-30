Redmi Pad 2 Pro की भारतीय कीमत लॉन्च से पहले आयी सामने; चेक करें आपके बजट में होगा या नहीं

Redmi Pad 2 Pro’s price in India: अगले महीने की शुरुआत में, Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन के साथ, Redmi Pad 2 Pro टैबलेट भी लॉन्च होने वाला है। इन दोनों डिवाइस के 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होने से पहले इनकी भारतीय कीमत लीक हो गयी है। एक टिपस्टर के अनुसार, Redmi Pad 2 Pro टैबलेट के वाई-फाई-ओनली वेरिएंट की कीमत 6GB/128GB स्टोरेज ऑप्शन के लिए 25,000 रुपये हो सकती है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक टिपस्टर ने दावा किया कि Redmi Pad 2 Pro टैबलेट का 5G वेरिएंट 8GB/128GB और 8GB/256GB ज़्यादा स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध होगा, और इनकी कीमतें क्रमशः INR 28,000 और INR 30,000 बताई गई हैं। इससे पहले ब्रांड ने 20,000 ~ 30,000 रुपये की प्राइस रेंज में सबसे तेज़ Redmi Pad के तौर पर टीज़ किया था। इसके अलावा, टिपस्टर ने बताया कि इस टैबलेट की पहली सेल शायद 12 जनवरी 2026 को होगी। अब तक अपडेट केवल 5G वेरिएंट के बारे में थे, हालांकि टिपस्टर का दावा है कि वाई-फाई-ओनली वेरिएंट भी भारत में आएगा।

Redmi Pad 2 Pro टैबलेट का लैंडिंग पेज पहले से ही ब्रांड की ऑफिशियल इंडिया वेबसाइट के साथ-साथ Amazon और Flipkart शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर लाइव है। भारत में इस डिवाइस के लिए कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स टीज़ किए गए हैं, जिनमें Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, 12.1″ डिस्प्ले (QHD+ रिज़ॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Vision सपोर्ट के साथ), 12,000mAh बैटरी बैकअप, Dolby Atmos-सपोर्टेड क्वाड-स्पीकर सेटअप, 300% तक ज़्यादा तेज़ साउंड डिलीवरी, मेटल यूनीबॉडी डिज़ाइन, 7.5mm मोटाई और 610gm वज़न शामिल हैं। Geekbench के अनुसार, यह डिवाइस बॉक्स के साथ Android 15 OS के साथ भी आएगा।