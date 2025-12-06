इंडिगो संकट अभी भी नहीं हुआ खत्म! आज 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली से बेंगलुरु तक का किराया 50000 पहुंचा

  1. हिन्दी समाचार
IndiGo Crisis News: इंडिगो परिचालन संकट को देखते हुए डीजीसीए ने FDTL (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस) मानदंडों के कुछ प्रावधानों से 10 फरवरी 2026 तक के लिए अस्थायी एकमुश्त छूट दी है। लेकिन, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन को डीजीसीए से छूट मिलने के बावजूद हालात पहले जैसे ही बने हुए हैं। शनिवार को 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल बतायी जा रही हैं। जिसकी वजह से यात्रियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद समेत कई एयरपोर्ट से शनिवार को भी सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई हैं। जिसकी वजह से हजारों की संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। इस बीच, दूसरी एयरलाइंस का किराया आसमान छू रहा है। बताया जा रहा है कि शनिवार को दिल्ली से 106, मुंबई से 109, हैदराबाद से 69, पुणे से 42, अहमदाबाद से 19 और तिरुवनंतपुरम से 6 फ्लाइट कैंसिल कर दी गईं हैं। शनिवार को लखनऊ एयरपोर्ट में इंडिगो की 7 फ्लाइट समेत 8 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा, राजस्थान में पिछले 24 घंटों में इंडिगो की करीब 45 फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इंडिगो संकट के बीच दूसरी एयरलाइन्स का किराया चेक किया तो पता चला कि स्पाइसजेट दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट का टिकट 50000 रुपये तक पहुंच गया है। बिगड़ते हालातों को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने और कई ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़ने का फैसला लिया है। जिससे यात्रियों को दूसरा विकल्प मिल सके। वहीं, इंडियो के अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन पूरी तरह नॉर्मल होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे।

