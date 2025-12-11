Vivo S50 और S50 Pro Mini की लॉन्च डेट कन्फर्म , जानें फीचर्स और डिजाइन

Vivo S50 and S50 Pro Mini : स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने आखिरकार चीन में अपनी S50 सीरीज के लॉन्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने चीन में अपने आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर पर Vivo S50 और Vivo S50 Pro Mini के लिए प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। पिछले कुछ हफ्तों में कंपनी ने कई टीजर जारी किया है। इसके अलावा, ब्रांड ने दोनों फोन्स की नई तस्वीरें और टीजर वीडियो भी चीन के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर साझा किए हैं, जो अगले हफ्ते लॉन्च होने वाले हैं।

कलर ऑप्शन

कंपनी ने बताया है कि Vivo S50 Pro Mini को Confession, Inspiration Purple और Space Gray कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। जबकि Vivo S50 तो Confession, Inspiration Purple, Serene Blue और Space Gray कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा।

चिपसेट

कंपनी ने पहले ही खुलासा कर दिया है कि Vivo S50 Pro Mini में हाल ही में लॉन्च किया गया Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट होगा, जिसके बारे में दावा किया गया है कि AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर इसे 3 मिलियन से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं।

फ्लैट डिस्प्ले

इसमें LPDDR5X RAM (9600Mbps तक) और UFS 4.1 स्टोरेज भी होगा।

टेलीफोटो कैमरा

Vivo ने यह भी कन्फर्म किया है की फोन में 6.31 इंच का फ्लैट डिस्प्ले होगा और इसमें 50MP Sony IMX882 1/1.95 इंच का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा।

बैटरी

अपने पिछले मॉडल की तरह, Vivo S50 Pro Mini में भी 6,500mAh की बैटरी होगी, जो 90W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगा।

प्रोसेसर

वहीं, Vivo S50 में 6.59 इंच का फ्लैट OLED 1.5K स्क्रीन हो सकता है। इसमें Snapdragon 8s Gen 3 SoC प्रोसेसर लगा हो सकता है।