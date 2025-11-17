शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में अहम योगदान देना होना चाहिए : सीएम योगी

लखनऊ: अयोध्या रोड पर स्थित बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी (BBDU) का सोमवार को दीक्षांत समारोह का आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न संकायों के छात्र-छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। दीक्षांत समारोह में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में बेहद उत्साह देखने को मिला।

सीएम योगी ने कहा कि दीक्षांत समारोह, भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के समावर्तन समारोह का ही परिवर्तित रूप है। स्वर्गीय अखिलेश दास जी ने केवल शिक्षा के लिए ही नहीं, स्पोर्ट्स के साथ भी संस्थान को जोड़ा था। जब हम दुनिया से 10 कदम आगे की सोच लेकर चलेंगे, तब दुनिया हमारा अनुगमन करने के लिए मजबूर होगी। AI आज की आवश्यकता है। बस याद रखना, वह आपके द्वारा ही संचालित हो, आप उसके द्वारा संचालित न हों। सीएम योगी ने कहा कि भारत सरकार की जितनी भी स्कीम निकलती हैं, उनमें उत्तर प्रदेश टॉप 3 में है। ब्रह्मोस मिसाइल इसी लखनऊ में बनी है।

CM योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन देते हुए कहा कि आज का दिन छात्रों के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक मुख्य उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में अहम योगदान देना होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने छात्रों से आह्वान किया कि वे अपनी प्रतिभा का प्रयोग प्रदेश और देश की उन्नति के लिए करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने और रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके उपलब्ध कराने पर निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ़ से किए जा रहे शैक्षणिक सुधारों की प्रशंसा की और कहा कि राज्य के निजी विश्वविद्यालय शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने में आवश्यक भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही नए भारत की सबसे बड़ी मजबूती है, और ऐसे समारोह देश की उभरती प्रतिभाओं का उत्सव हैं।

सीएम योगी एक्स पोस्ट पर लिखा कि सत्यं वद, धर्मं चर। आज लखनऊ में बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सहभाग कर मेधावी विद्यार्थियों को उपाधि एवं मेडल प्रदान किए। यह दीक्षांत समारोह India’s Transforming Generation का एक उदाहरण है। सीएम योगी ने लिखा कि पूर्ण विश्वास है कि जो छात्र-छात्राएं यहां से अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में उनके विजनरी लीडरशिप में हमारा देश, हमारा प्रदेश एक नई गति प्राप्त करेगा। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास जी की स्मृतियों को नमन एवं विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।