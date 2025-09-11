‘मैच इसी रविवार को है, अब किया भी क्या जा सकता है?’ भारत-पाक मुकाबला रद्द करने मांग पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

India vs Pakistan Asia Cup 2025: एसीसी मेंस एशिया कप 2025 में सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम रविवार को पाकिस्तान भिड़ने वाली है, लेकिन इस मैच का देश में विरोध हो रहा है। मैच का विरोध करने लोग पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने को राष्ट्रीय गरिमा व शहीदों के सम्मान के खिलाफ बता रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले को लेकर बड़ी टिप्पणी की है।

दरअसल, चार लॉ स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में भारत बनाम पाकिस्तान मुक़ाबले को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गयी थी। इस याचिका में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 को लागू करने की भी मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि मैच रविवार को है इसलिए शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई कर ली जाए। लेकिने कोर्ट ने गुरुवार को इस याचिका के जल्द सुनवाई करने का मांग को ठुकरा दिया।

याचिका में भारत-पाकिस्तान मैच को पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रीय गरिमा और शहीदों के सम्मान के खिलाफ बताया गया है। इस मामले में पीठ ने कहा कि इसमें इतनी जल्दी क्या है? यह एक मैच है, इसे होने दीजिए। मैच इसी रविवार को है, क्या किया जा सकता है?