वैलेंटाइन डे पर सिनेमाघरों में आ रही सबसे रोमांटिक फिल्म, ‘दो दीवाने शहर में’ का फर्स्ट लुक आउट

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन्स ने अपनी नई फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया है, जिसका नाम है ‘दो दीवाने सहर में’। मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक बड़े ही अनोखे अंदाज में पेश किया है। फिल्म एक मॉडर्न लव स्टोरी को बड़े पर्दे पैर लेकर आने वाली है। वैलेंटाइनव के मौके पर रिलीज हो रही ये फिल्म दर्शकों के लिए काफी खास होने वाली है। वहीं माना जा रहा है इसकी म्यूजिक और कहानी बहुत खास होने वाली है ।

सोशल मीडिया पर इस फिल्म का फर्स्ट लुक मेकर्स ने काफी खास अंदाज से पेश किया है। वीडियो में बड़ी ही खूबसूरती से दो प्रेमी का मिलन दिखाया गया है। एक बड़े से शहर में दो अंजान कैसे एक हो जाते हैं इसकी झलक दिखाई दे रही है। वहीं इसका सॉफ्ट म्यूजिक सबका दिल जीत रहा है। वहीं एनिमेटेड सीन्स भी लोगों को काफी पसंद आ रही है। वीडियो के लास्ट में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर का चेहरा भी रिवील किया गया है। दोनों की जोड़ी काफी सुंदर लग रही है।

इस फिल्म का निर्देशन रवि उदयवार कर रहे हैं, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर नजर आने वाली हैं। फर्स्ट लुक जारी होने के बाद से दोनों की ऑनस्क्रीन जोड़ी देखने के लिए दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये फिल्म वैलेंटाइन वीक के आसपास रिलीज होगी, जो रोमांटिक कपल्स के लिए काफी खास होने वाली है. इसे अगले साल की सबसे प्यारी और दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानी में से एक माना जा रहा है।

कब रिलीज होगी फिल्म

‘दो दीवाने शहर में’ में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में शामिल हैं। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को रवि उदयवार डायरेक्ट कर रहे हैं. इसे संजय लीला भंसाली, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल और भरत कुमार रंगा ने रवि उदयवार फिल्म्स के सहयोग से प्रोड्यूस किया है। फिल्म 20 फरवरी 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।