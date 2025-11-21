  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. वैलेंटाइन डे पर सिनेमाघरों में आ रही सबसे रोमांटिक फिल्म, ‘दो दीवाने शहर में’ का फर्स्ट लुक आउट

वैलेंटाइन डे पर सिनेमाघरों में आ रही सबसे रोमांटिक फिल्म, ‘दो दीवाने शहर में’ का फर्स्ट लुक आउट

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर  संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन्स ने अपनी नई फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया है, जिसका नाम है ‘दो दीवाने सहर में’।  मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक बड़े ही अनोखे अंदाज में पेश किया है। फिल्म एक मॉडर्न लव स्टोरी को बड़े पर्दे पैर लेकर आने वाली है।वैलेंटाइनव के मौके पर रिलीज हो रही ये फिल्म दर्शकों के लिए काफी खास होने वाली है। वहीं माना जा रहा है इसकी म्यूजिक और कहानी बहुत  खास होने वाली है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर  संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन्स ने अपनी नई फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया है, जिसका नाम है ‘दो दीवाने सहर में’।  मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक बड़े ही अनोखे अंदाज में पेश किया है। फिल्म एक मॉडर्न लव स्टोरी को बड़े पर्दे पैर लेकर आने वाली है।  वैलेंटाइनव के मौके पर रिलीज हो रही ये फिल्म दर्शकों के लिए काफी खास होने वाली है।  वहीं माना जा रहा है इसकी म्यूजिक और कहानी बहुत  खास होने वाली है ।

पढ़ें :- लखनऊ वालों तैयार हो जाओ 'आ रहे हैं यो यो हनी सिंह', बीजेपी विधायक बोले- Honey singh एक जीवंत उदाहरण हैं

सोशल मीडिया पर इस फिल्म का फर्स्ट लुक मेकर्स ने काफी खास अंदाज से पेश किया है।  वीडियो में बड़ी ही खूबसूरती से दो प्रेमी का मिलन दिखाया गया है।  एक बड़े से शहर में दो अंजान कैसे एक हो जाते हैं इसकी झलक दिखाई दे रही है। वहीं इसका सॉफ्ट म्यूजिक सबका दिल जीत रहा है।  वहीं एनिमेटेड सीन्स भी लोगों को काफी पसंद आ रही है।  वीडियो के लास्ट में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर का चेहरा भी रिवील किया गया है। दोनों की जोड़ी काफी सुंदर लग रही है।

इस फिल्म का निर्देशन रवि उदयवार कर रहे हैं, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर नजर आने वाली हैं।  फर्स्ट लुक जारी होने के बाद से दोनों की ऑनस्क्रीन जोड़ी देखने के लिए दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं।  बताया जा रहा है कि ये फिल्म वैलेंटाइन वीक के आसपास रिलीज होगी, जो रोमांटिक कपल्स के लिए काफी खास होने वाली है. इसे अगले साल की सबसे प्यारी और दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानी में से एक माना जा रहा है।

कब रिलीज होगी फिल्म

‘दो दीवाने शहर में’ में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में शामिल हैं।  इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को रवि उदयवार डायरेक्ट कर रहे हैं. इसे संजय लीला भंसाली, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल और भरत कुमार रंगा ने रवि उदयवार फिल्म्स के सहयोग से प्रोड्यूस किया है।  फिल्म 20 फरवरी 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।

पढ़ें :- Video : शादी को तैयार स्मृति मंधाना! पलाश मुच्छल ने स्टेडियम में किया प्रपोज

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

लखनऊ वालों तैयार हो जाओ 'आ रहे हैं यो यो हनी सिंह', बीजेपी विधायक बोले- Honey singh एक जीवंत उदाहरण हैं

लखनऊ वालों तैयार हो जाओ 'आ रहे हैं यो यो हनी सिंह',...

वैलेंटाइन डे पर सिनेमाघरों में आ रही सबसे रोमांटिक फिल्म, ‘दो दीवाने शहर में’ का फर्स्ट लुक आउट

वैलेंटाइन डे पर सिनेमाघरों में आ रही सबसे रोमांटिक फिल्म, ‘दो दीवाने...

Video : शादी को तैयार स्मृति मंधाना! पलाश मुच्छल ने स्टेडियम में किया प्रपोज

Video : शादी को तैयार स्मृति मंधाना! पलाश मुच्छल ने स्टेडियम में...

इस दिन रिलीज होगी Mastiii 4, CBFC ने लगाए 7 कट, ये बोल्ड सीन्स गायब

इस दिन रिलीज होगी Mastiii 4, CBFC ने लगाए 7 कट, ये...

परिणीति-राघव ने 1 महीने बाद दिखाई बेटे की झलक, किया नामकरण

परिणीति-राघव ने 1 महीने बाद दिखाई बेटे की झलक, किया नामकरण

Video-ऐश्वर्या राय बच्चन ने जाति और धर्म पर दिया बड़ा बयान, जो आज के विभाजित समाज में है बेहद प्रासंगिक

Video-ऐश्वर्या राय बच्चन ने जाति और धर्म पर दिया बड़ा बयान, जो...