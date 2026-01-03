OPPO Reno 15 सीरीज़ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च; चार नए स्मार्टफोन हैं शामिल

Oppo Reno 15 series launched: ओपो (OPPO) ने अब ग्लोबल मार्केट में Reno 15 सीरीज़ लॉन्च कर दी है, और इसके चार स्मार्टफोन मॉडल पेश किए गए हैं। इनमें Reno 15 5G, Reno 15 Pro 5G, Reno 15 F 5G, और Reno 15 Pro Max 5G स्मार्टफोन शामिल हैं। इनके स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में और जान लेते हैं-

OPPO Reno 15 5G (CPH2825)

OPPO का स्टैंडर्ड Reno 15 5G स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है, जो एड्रेनो 722 GPU के साथ इंटीग्रेटेड है, और यह Android 16-आधारित ColorOS 16 कस्टम स्किन पर चलता है। 8GB/256GB, 12GB/256GB, और 12GB/512GB स्टोरेज ऑप्शन उपलब्ध हैं (LPDDR5X RAM + UFS 3.1 स्टोरेज)।

इसके डिस्प्ले के लिए, 6.59″ FHD+ (2760 x 1256 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन) डिस्प्ले स्क्रीन दी गई है, जो 460PPI पिक्सेल डेंसिटी, 120Hz रिफ्रेश रेट, और 1200nits हाई ब्राइटनेस मोड (HBM) को सपोर्ट करती है। कॉर्निंग गोरिल्ला GG7i ग्लास+ AMOLED पैनल और इसका कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i ग्लास प्रोटेक्शन भी मुख्य फीचर्स हैं। कैमरे की बात करें तो, 50MP (मेन) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड) + 50MP (टेलीफोटो) ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम और 50MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 6500mAh की बैटरी है, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग तक को सपोर्ट करती है।

5G/4G/3G/2G नेटवर्क, WiFi 6, ब्लूटूथ 5.4, NFC, OTG, GPS (और अन्य लोकेशन पोजिशनिंग सेवाएं), इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेशियल रिकॉग्नाइज़र, IR ब्लास्टर, 7.77mm ~ 7.89mm मोटाई, और 197gm वज़न इसके अन्य मुख्य स्पेसिफिकेशन्स हैं। यह डिवाइस चार रंगों में आता है, और ग्लोबल ग्राहक इसे ऑरोरा ब्लू, ट्वाइलाइट ब्लू, और ऑरोरा व्हाइट रंगों में खरीद पाएंगे।

OPPO Reno 15 Pro 5G (CPH2813)

‘प्रो’ मॉडल के बारे में, OPPO Reno 15 Pro 5G मीडियाटेक के डाइमेंसिटी 8450 चिपसेट द्वारा संचालित है, जो ARM G720 MC7 GPU से लैस है, और इसमें Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित ColorOS 16 कस्टम स्किन है। ग्लोबल मार्केट में इस डिवाइस के लिए सिर्फ़ दो स्टोरेज ऑप्शन उपलब्ध हैं, और ग्राहक इसे 12GB/256GB और 12GB/512GB स्टोरेज ऑप्शन (LPDDR5X RAM + UFS 3.1 स्टोरेज) में खरीद पाएंगे।

इसमें 6.32″ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i+ AMOLED पैनल है जो 2640 x 1216 पिक्सल रेज़ोल्यूशन (FHD+), 120Hz रिफ्रेश रेट, 460 PPI पिक्सल डेंसिटी और 1800 निट्स HBM को सपोर्ट करता है, और यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i से सुरक्षित है। पीछे की तरफ 200MP (मेन) + 50MP (अल्ट्रा-वाइड) + 50MP (टेलीफोटो) ट्रिपल कैमरा सेटअप है और सेल्फ़ी के लिए, डिवाइस में 50MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। बैटरी के मामले में, 6200mAh का बैटरी बैकअप दिया गया है, साथ ही 80W तक की वायर्ड फास्ट चार्जिंग भी है।

अन्य मुख्य स्पेसिफिकेशन्स में 5G/4G/3G/2G नेटवर्क, WiFi 6, ब्लूटूथ 5.4, NFC, GPS (और अन्य लोकेशन पोजिशनिंग सेवाएं), इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, IR ब्लास्टर, 7.99mm ~ 8.13mm मोटाई और 187gm ~ 188gm वज़न शामिल हैं। डार्क ब्राउन और ऑरोरा ब्लू इसके उपलब्ध कलर ऑप्शन हैं।

OPPO Reno 15 F 5G (CPH2801)

लेटेस्ट OPPO रेनो 15 F 5G स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 चिप से लैस है, और इसमें एड्रेनो 710 GPU इंटीग्रेटेड है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो, यह बॉक्स के बाहर Android 16-आधारित ColorOS 16 कस्टम स्किन के साथ आता है। डिवाइस के लिए 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB, और 12GB/512GB के चार स्टोरेज ऑप्शन दिए गए हैं (LPDDR4X RAM + UFS 3.1 स्टोरेज)।

इसमें 6.57″ स्क्रीन साइज़ और 92.8% स्क्रीन रेशियो वाला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास+ AMOLED डिस्प्ले है। डिवाइस में 2372 x 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, 397 PPI पिक्सल डेंसिटी, और 1400nits HBM जैसे डिस्प्ले फीचर्स भी सपोर्टेड हैं, और इसमें AGC DT-STAR D+ प्रोटेक्शन है। इसमें पीछे की तरफ 50MP (मेन) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड) + 2MP (मैक्रो) ट्रिपल कैमरा सिस्टम भी है, और पंच-होल यूनिट में 50MP सेल्फी कैमरा भी मौजूद है। डिवाइस में 7000mAh की बैटरी है, और यह 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग फीचर को सपोर्ट करता है।

डिवाइस में 5G/4G/3G/2G नेटवर्क, WiFi 5, ब्लूटूथ 5.1, NFC, GPS, और OTG जैसे कनेक्टिविटी स्पेसिफिकेशन्स भी सपोर्टेड हैं, साथ ही इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 8.14mm ~ 8.27mm मोटाई, और 195gm ~ 202gm वज़न जैसे अन्य स्पेसिफिकेशन्स भी हैं। यह आफ्टर ग्लो पिंक, ट्वाइलाइट ब्लू, और ऑरोरा ब्लू रंगों में आता है।

OPPO Reno 15 Pro Max 5G (CPH2811)

आखिर में OPPO के रेनो 15 Pro Max 5G स्मार्टफोन की बात करें तो, इसमें भी MediaTek का 8450 चिपसेट इस्तेमाल किया गया है, और इसमें ARM G720 MC7 GPU है। इस डिवाइस में Android 16 पर आधारित ColorOS 16 कस्टम स्किन भी है, और यह 12GB/512GB (LPDDR5X RAM + UFS 3.1 स्टोरेज) के सिंगल स्टोरेज ऑप्शन में आता है।

इसमें 6.78″ स्क्रीन साइज़ और 95.5% स्क्रीन रेशियो वाला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास+ AMOLED डिस्प्ले है। डिवाइस में 2772 x 1272 पिक्सल का रिज़ॉल्यूशन, 120Hz का रिफ्रेश रेट, 450 PPI की पिक्सल डेंसिटी और 1800nits का HBM भी सपोर्ट करता है। इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन भी है। ‘प्रो मैक्स’ मॉडल में 200MP (मेन) + 50MP (अल्ट्रा-वाइड) + 50MP (टेलीफोटो) रियर कैमरा सेटअप भी है, और इसमें 50MP का सेल्फी कैमरा भी है। इसमें 6500mAh की बैटरी बैकअप और 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है।

इसके अन्य स्पेसिफिकेशन्स में 5G/4G/3G/2G नेटवर्क, WiFi 6, ब्लूटूथ 5.4, NFC, GPS, OTG, इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, IR ब्लास्टर, 7.65mm मोटाई और 205gm वज़न शामिल हैं। यह डिवाइस डस्क ब्राउन और ऑरा गोल्ड, दो कलर वेरिएंट में भी उपलब्ध है।