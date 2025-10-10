UP सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उसका परिणाम प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना: सीएम योगी

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गोरखपुर में ‘यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला’ के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ‘सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान’ और ‘उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी-2022’ योजना के अंतर्गत उद्यमियों को धनराशि का चेक व प्रमाण-पत्र भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने समस्त नागरिकों से दीपावली के अवसर पर स्वदेशी खरीदने और स्वदेशी ही गिफ्ट देने की अपील भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा, दीपावली के पहले जब बाजार में चहल पहल है। पर्व से पहले हर भारतीय के मन में यह भाव रहता है कि वह कुछ न कुछ खरीदारी करेगा। इसी से जोड़ते हुए पूरे प्रदेश में ट्रेड फेयर लगाने का निर्णय लिया गया। 25 से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। इसमें यूपी में बने उत्पादों को एक मंच मिला। 500 से अधिक विदेशी खरीदार आए थे।

उन्होंने आगे कहा, यूपी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उसका परिणाम रहा कि प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना। सरकार ने उद्यम स्थापित करने के नियमों का सरलीकरण किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश ने पिछले साढ़े 8 वर्षों में न केवल कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए Highway, Railway, MetroRail, InlandWaterway, Airway… इन सब में भी एक लंबी छलांग लगाई है। अब उत्तर प्रदेश में ही इलेक्ट्रिक बस बनेंगी, इसके माध्यम से नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और साथ-साथ हम पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे।

इसके साथ ही कहा, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों/व्यापारियों द्वारा बनाए गए उत्पाद आज दुनिया के मार्केट में पहुंच रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि UPITS2025 में प्रदेश के 22,500 से अधिक हमारे उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट की शो केसिंग की थी, 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां उपस्थित हुए थे। 5 दिन के ट्रेड फेयर में यहां के उद्यमियों का ₹11 हजार करोड़ से अधिक का सामान बिका है। यह एक नए UttarPradesh की वह तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू’ से एक ‘नए उद्यम प्रदेश’ के रूप में प्रस्तुत कर रही है।