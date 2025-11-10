रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन, सुबह की ट्रेन शाम को पटना पहुंची, इसमें सवार अभ्यर्थियों की छूटी परीक्षा

लखनऊ। बिहार में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) देने के लिए बहुत से अभ्यर्थी स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। ये ट्रेन लखनऊ से सात घंटे देरी से रवाना हुई। पटना पहुंचने तक ट्रेन 12 घंटे लेट हो गई और परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई। अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत रेलवे बोर्ड (Railway Board) से की है।

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के कारण रूट की नियमित ट्रेनों में वेटिंग चल रही है। परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाई। रविवार को परीक्षा देने के लिए शनिवार को गाड़ी संख्या 03224 हरिद्वार-राजगीर स्पेशल से युवाओं ने आरक्षण करवाया था।

ट्रेन को शनिवार शाम 4:20 बजे रवाना होकर सुबह 4:15 बजे पटना पहुंचना था, लेकिन ट्रेन लखनऊ ही रात 11:27 बजे पहुंची। परीक्षार्थी अनन्या मिश्रा (Candidate Ananya Mishra) ने शिकायत दर्ज कराई कि ट्रेन 7:30 घंटे की देरी से रवाना हुई। पटना पहुंचने तक यह करीब बारह घंटे लेट हो गई और रविवार सुबह सवा चार की जगह शाम चार बजे ट्रेन पहुंची।

इससे परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई। यात्री यादवेंद्र शुक्ल 15114 छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस (15114 Chhapra-Gomtinagar Express) से लखनऊ आ रहे थे। यह भी लेट हो गई। ऐसे ही 05559 रक्सौल-उधना स्पेशल (05559 Raxaul-Udhna Special) 15 घंटे की देरी से पहुंची। 19321 इंदौर-पटना एक्सप्रेस (19321 Indore-Patna Express) चार घंटे लेट पहुंची। इसी क्रम में यात्री प्रदीप ने ट्रेन नंबर 14242 नौचंदी एक्सप्रेस में एक बोगी बढ़ाने की मांग की है।