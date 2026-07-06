  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. राम मंदिर ट्रस्ट ने दान की वस्तुओं से संबंधित साक्ष्य किए सार्वजनिक, काकभुशुंडी, सोने की रामायण दिखाई

राम मंदिर ट्रस्ट ने दान की वस्तुओं से संबंधित साक्ष्य किए सार्वजनिक, काकभुशुंडी, सोने की रामायण दिखाई

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आज ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक के बाद राम मंदिर में दिए गए आभूषण और बहुमूल्य धातुओं की चोरी के आरोपों को लेकर ट्रस्ट की तरफ से स्थिति साफ की गयी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

अयोध्या। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आज ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक के बाद राम मंदिर में दिए गए आभूषण और बहुमूल्य धातुओं की चोरी के आरोपों को लेकर ट्रस्ट की तरफ से स्थिति साफ की गयी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज ने कहा कि, हमारे पास 2800 वस्तुओं का रिकॉर्ड सुरक्षित है और सभी वस्तुएं हमारे पास सुरक्षित हैं।

पढ़ें :- 'चोरी ट्रस्ट वालों ने की है, कृपया सम्पूर्ण अयोध्यावासियों को गाली न दें...' पूर्व मंत्री पवन पांडेय की भावुक अपील

चोरी के आरोपों के बाद आईं दान की वस्तुओं को दिखाया गया, जिसमें स्वर्णांकित रामचरितमानस, काकभुशुंडी, भगवान का कंठा, चरण पादुकाओं समेत अन्य सामान शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि, अगर किसी दानदाता को दान दी गई वस्तु को देखना है तो वो आकर प्रमाण देकर उसे देख सकता है।

आरोपों के बाद गोविंद देव गिरि ने ​मिले हुए दान के सभी रिकॉर्ड को दिखाया। उन्होंने कहा कि, आपको दिखाने के लिए इन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखने वाले रजिस्टर को भी लाए हैं। हम उन सभी चीजों का विवरण पेश करेंगे जिनकी बात हो रही है। इसके अलावा, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी 2800 चीजों की सूची वाला एक रजिस्टर है, और वे सभी सुरक्षित हैं। हम ये पांच खास चीजें, जिन पर चर्चा हो रही है, सिर्फ आपको नमूने के तौर पर दिखाने के लिए लाए हैं।

पढ़ें :- PMO ने मांगा चंदे का हिसाब, राम मंदिर ट्रस्ट ने जांच का हवाला देकर जानकारी देने से किया इनकार

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राम मंदिर ट्रस्ट ने दान की वस्तुओं से संबंधित साक्ष्य किए सार्वजनिक, काकभुशुंडी, सोने की रामायण दिखाई

राम मंदिर ट्रस्ट ने दान की वस्तुओं से संबंधित साक्ष्य किए सार्वजनिक,...

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद प्रेस कॉफ्रेंस में भावुक हुए गोविंद देव गिरी, चंपत राय को लेकर जानिए क्या कहा?

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद प्रेस कॉफ्रेंस में भावुक हुए...

डॉक्टर कृष्ण मोहन को अब ट्रस्ट का बनाया गया अंतरिम महासचिव, जानें इनके बारे में

डॉक्टर कृष्ण मोहन को अब ट्रस्ट का बनाया गया अंतरिम महासचिव, जानें...

राम मंदिर चढ़ावा चोरों पर बरसे स्वामी चक्रपाणि, बोले- 'यहां बच जाओगे, वहां भगवान चित्रगुप्त कड़ाही में तलवाएंगे'

राम मंदिर चढ़ावा चोरों पर बरसे स्वामी चक्रपाणि, बोले- 'यहां बच जाओगे,...

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट का बड़ा एक्शन, चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी, सर्वसम्मति से इस्तीफा मंजूर

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट का बड़ा एक्शन, चंपत...

‘चढ़ावा-चंदा-दान चोरों’ का गिरोह जनाक्रोश के डर से अपने घरों में दुबका बैठा है और षड्यंत्र कर रहा: अखिलेश यादव

‘चढ़ावा-चंदा-दान चोरों’ का गिरोह जनाक्रोश के डर से अपने घरों में दुबका...