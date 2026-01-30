Samsung Galaxy F70 सीरीज अगले महीने भारत में होगी लॉन्च, फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट लाइव

Samsung Galaxy F70 Series India Launch : कोरियन ब्रांड सैमसंग ने अब यह कन्फर्म कर दिया है कि अगला Samsung Galaxy F-सीरीज़ स्मार्टफोन गैलेक्सी F07 5G नहीं कहलाएगा। इसके बजाय, सैमसंग पूरी तरह से एक नई गैलेक्सी F70 सीरीज़ पेश कर रहा है, जो जल्द ही लॉन्च होने वाली है। आने वाली सीरीज़ के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव हो गई है, जिससे आधिकारिक तौर पर गैलेक्सी F70 नाम की पुष्टि हो गई है।

पहले, हमने खास तौर पर Google Play Console लिस्टिंग पर मॉडल नंबर “SM-E076B” के साथ Galaxy F70e 5G स्मार्टफोन देखा था। लिस्टिंग से पता चला था कि यह डिवाइस Dimensity 6300 SoC से पावर्ड है, जिसमें 4GB रैम है और यह Android 16 पर चलता है। इससे यह भी संकेत मिला था कि यह स्मार्टफोन Galaxy A075G का रीब्रांडेड वर्जन है।अब, Flipkart माइक्रोसाइट लाइव होने के साथ, Samsung ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि आने वाली F-सीरीज़ लाइनअप में “F70 सीरीज़” ब्रांडिंग होगी। इससे पता चलता है कि Samsung इस सीरीज़ के तहत एक से ज़्यादा स्मार्टफोन पेश कर सकता है, हालांकि अब तक सिर्फ़ Galaxy F70e 5G ही सामने आया है।

खास बात यह है कि पहले, Samsung के Galaxy A0X 5G स्मार्टफोन आमतौर पर भारत में Galaxy F0X या Galaxy M0X मॉडल के तौर पर लॉन्च होते थे। हालांकि, यह नई “F70 सीरीज़” ब्रांडिंग रणनीति में एक साफ़ बदलाव की ओर इशारा करती है, जिससे पता चलता है कि Samsung इस लाइनअप को अपने पहले के रीब्रांडेड मॉडल से अलग दिखाना चाहता है।

Flipkart माइक्रोसाइट पर ग्रीन कलर वेरिएंट का भी हिंट दिया गया है, लेकिन इसमें डिवाइस के डिज़ाइन के बारे में कोई डिटेल नहीं बताई गई है। इसके अलावा, लिस्टिंग से यह कन्फर्म होता है कि 2 फरवरी 2026 को एक लॉन्च इवेंट होने वाला है। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि यह पूरा लॉन्च इवेंट होगा या सिर्फ स्पेसिफिकेशन्स बताए जाएंगे। लेकिन, यह कन्फर्म है कि Samsung Galaxy F70 सीरीज़ को कैमरा-फोकस्ड के तौर पर पेश कर रहा है।