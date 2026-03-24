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Redmi Note 15 5G का स्पेशल एडिशन 2 अप्रैल को Flipkart के ज़रिए भारत में होगा लॉन्च, चेक करें डिटेल्स

Redmi Note 15 5G Special Edition : भारत में, Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi ने जनवरी 2026 में Redmi Note 15 लॉन्च किया था। अब, इसका एक नया स्पेशल एडिशन भारत में आ रहा है। इसका लॉन्च 2 अप्रैल 2026 को निर्धारित है। फोन की Flipkart पर अब एक माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जिसमें इसके डिज़ाइन की झलक भी देखने को मिलती है।

By Abhimanyu 
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Redmi Note 15 5G Special Edition : भारत में, Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi ने जनवरी 2026 में Redmi Note 15 लॉन्च किया था। अब, इसका एक नया स्पेशल एडिशन भारत में आ रहा है। इसका लॉन्च 2 अप्रैल 2026 को निर्धारित है। फोन की Flipkart पर अब एक माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जिसमें इसके डिज़ाइन की झलक भी देखने को मिलती है।

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Flipkart बैनर के अनुसार, यह डिवाइस लाल रंग के विकल्प में उपलब्ध होगा। इसमें वीगन लेदर फ़िनिश दी जाएगी। इसी बैनर पर “Faster. Bolder. Simply Better” टैगलाइन भी दिखाई गई है। पेज के आखिर में लिखा है: “Reserved for the Special Ones” (खास लोगों के लिए आरक्षित)। यह Redmi Note 15 5G सीरीज़ के ‘चाइनीज़ न्यू ईयर एडिशन’ जैसा ही लग रहा है, जिसमें ‘चेरी रेड’ रंग का विकल्प मिलता है और इसके स्पेसिफिकेशन्स भी स्टैंडर्ड वेरिएंट जैसे ही हैं।

डिज़ाइन की बात करें तो, स्टैंडर्ड Redmi Note 15 5G के विपरीत, ‘चाइनीज़ न्यू ईयर एडिशन’ के पिछले हिस्से पर लाल रंग का ‘वीगन लेदर’ फ़िनिश दिया गया था, जिसके किनारों और कैमरा मॉड्यूल के चारों ओर सुनहरे रंग के एक्सेंट थे। भारतीय वर्शन में भी ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। कीमत और मेमोरी विकल्पों के बारे में जानकारी शायद लॉन्च के समय ही सामने आएगी।

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