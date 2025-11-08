  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. दुनिया में छाया ‘लखनऊ’ का स्वाद, सीएम योगी बोले ‘ हर जिले का व्यंजन बने वैश्विक पहचान

दुनिया में छाया ‘लखनऊ’ का स्वाद, सीएम योगी बोले ‘ हर जिले का व्यंजन बने वैश्विक पहचान

उत्तर प्रदेश  की राजधानी लखनऊ को यूनेस्को के 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' के रूप में चुने जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से 'एक जिला-एक व्यंजन' से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दुनिया को अप्रतिम स्वाद से परिचित कराना भी हमारा दायित्व है। सीएम योगी ने शनिवार को एक संदेश में कहा, "राजधानी लखनऊ को यूनेस्को ने 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' के रूप में चुना है। व्यंजन बनाने में रचनात्मकता के लिए मिली यह मान्यता लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विविधता से भरे खान-पान का वैश्विक सम्मान है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

उत्तर प्रदेश  की राजधानी लखनऊ को यूनेस्को के ‘क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी’ के रूप में चुने जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से ‘एक जिला-एक व्यंजन’ से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दुनिया को अप्रतिम स्वाद से परिचित कराना भी हमारा दायित्व है। सीएम योगी ने शनिवार को एक संदेश में कहा, “राजधानी लखनऊ को यूनेस्को ने ‘क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी’ के रूप में चुना है। व्यंजन बनाने में रचनात्मकता के लिए मिली यह मान्यता लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विविधता से भरे खान-पान का वैश्विक सम्मान है। प्रदेश का हर जनपद, अपने अनूठे स्वाद से संस्कृति, गौरव और इतिहास को जीवंत करता है।”

पढ़ें :- Mirzapur News: चुनार स्टेशन पर बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पार कर रहे श्रद्धालु , ट्रेन की चपेट हुई 8 लोगों की मौत

लखनऊ की चाट, बनारस की मलइयो, मेरठ की गजक, बांदा का सोहन हलवा, इटावा के मट्टे के आलू, बागपत की बालूशाही, आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, मुरादाबादी दाल और खुर्जा की खुरचन का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह ‘स्वादिष्ट सूची बहुत लंबी है। हर व्यंजन का अपना अलग स्वाद है, अपना गौरवशाली इतिहास है।सीएम ने जनता  को संबोधित  आह्वान करते हुए कहा कि आप अपने आसपास स्वाद के संसार की यात्रा पर निकलकर या घर में ही बने व्यंजनों के साथ चित्र या वीडियो लें। इसे ‘एक जिला-एक व्यंजन’ के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। सीएम योगी ने कहा कि अपने भोजन और व्यंजनों के प्रति यह प्रेम, हमारी समृद्ध खान-पान परंपरा को देश और दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाकर पर्यटन की नई तरंग का सेतु बनेगा।

यूनेस्को ने 31 अक्टूबर को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (यूसीसीएन) में इस साल 58 नए शहरों को शामिल करने के एक हिस्से के रूप में लखनऊ को ‘क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी’ का दर्जा देने की घोषणा की।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दुनिया में छाया 'लखनऊ' का स्वाद, सीएम योगी बोले ' हर जिले का व्यंजन बने वैश्विक पहचान

दुनिया में छाया 'लखनऊ' का स्वाद, सीएम योगी बोले ' हर जिले...

मुरादाबाद MDA में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल, शोरूम का पास हुआ नक्शा, लेकिन बन गया दीपा अस्पताल एंड ट्रॉमा सेंट, 200 मीटर दुरी पर है MDA ऑफिस

मुरादाबाद MDA में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल, शोरूम का पास हुआ नक्शा,...

परी रेस्टोरेंट अग्निकांड के बाद आतिशबाजी का वीडियो आया सामने, कारो से आतिशबाजी करने वाले एक्सपोर्टर के बेटों पर हुई एफआईआर

परी रेस्टोरेंट अग्निकांड के बाद आतिशबाजी का वीडियो आया सामने, कारो से...

PM मोदी ने वाराणसी में चार नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, बोले- ये ट्रेनें ऐतिहासिक शहरों को जोड़ने के साथ विकास को भी गति देंगी

PM मोदी ने वाराणसी में चार नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई...

फ़र्ज़ी एनकाउंटर जैसा जघन्य अपराध कभी न करें, जब फंसेंगे तो बचाने कोई भाजपा वाले नहीं आयेंगे...पुलिसकर्मियों से बोले अखिलेश यादव

फ़र्ज़ी एनकाउंटर जैसा जघन्य अपराध कभी न करें, जब फंसेंगे तो बचाने...

ईरानी बहू ने सास और सास ने बहू पर लगाये गंभीर आरोप, ईरानी बहू ने पुलिस से मांगी सुरक्षा, पुलिस ने दिया आश्वासन

ईरानी बहू ने सास और सास ने बहू पर लगाये गंभीर आरोप,...