Tecno Pova Curve 2 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च! ब्रांड ने दिये संकेत

Tecno Pova Curve 2 5G : पिछले साल टेक्नो ने भारतीय बाज़ार में अपना पोवा स्लिम स्मार्टफोन लॉन्च किया था, और अब कंपनी देश में एक नया पोवा डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ब्रांड ने भारत में एक नए पोवा डिवाइस के लॉन्च को टीज़ किया है। आने वाला डिवाइस मार्स रोवर से इंस्पायर्ड लगता है और इसमें एक बड़ी बैटरी होने की उम्मीद है।

टेक्नो पोवा के आगामी स्मार्टफोन का नाम अभी ऑफिशियली सामने नहीं आया है, लेकिन पिछली रिपोर्ट्स से पता चलता है कि यह Pova Curve 2 5G स्मार्टफोन हो सकता है। कुछ दिन पहले, Tecno Pova Curve 2 5G स्मार्टफोन को Google Play Console और TUV डेटाबेस पर देखा गया था।

उम्मीद है कि यह डिवाइस MediaTek Dimensity 7100 SoC के साथ ARM Mali-G610 GPU के साथ आएगा। यह भी पता चला है कि यह Android 16 OS के साथ आएगा। इसमें 12GB रैम वेरिएंट, 1080×2364 पिक्सल स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन और 420 dpi पिक्सल डेंसिटी होगी। इसमें 7,750 mAh की बैटरी हो सकती है।

माना जा रहा है कि Tecno Pova जल्द ही आने वाले डिवाइस का नाम और लॉन्च डेट बताएगा, जबकि कंपनी आने वाले दिनों में इसके डिज़ाइन और दूसरी खास डिटेल्स के बारे में भी बताना शुरू कर सकती है।