UN ने दी चेतावनी- स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो महंगी होंगी खाने की चीजें और गरीबों के लिए मुश्किल होगा जीवन यापन

Strait of Hormuz : ईरान-अमेरिका युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाम हो चुका है, यहां भारत समेत कई देशों के शिप फंसे हुए हैं। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज उसके कंट्रोल में है। इस बीच, यूनाइटेड नेशंस ने चेतावनी दी है कि अगर वेस्ट एशिया संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है, तो ग्लोबल ट्रेड और डेवलपमेंट को बड़े रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ना और रहने का खर्च बढ़ना शामिल है।

यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (UNCTAD) ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि ईरान पर US-इज़राइली हमलों और तेहरान की जवाबी कार्रवाई की वजह से इस इलाके में चल रही मिलिट्री बढ़ोतरी ने होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग फ्लो में रुकावट डाली है, जो दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री चोकपॉइंट्स में से एक है। यह पतला रास्ता दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग एक चौथाई हिस्सा और बड़ी मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र ले जाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “इसके नतीजे में होने वाले असर इस इलाके से कहीं आगे तक जाएंगे, और एनर्जी मार्केट, समुद्री ट्रांसपोर्ट और ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर डालेंगे।” इसमें कहा गया, “एनर्जी, फर्टिलाइज़र और ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा लागत – जिसमें माल ढुलाई के रेट, बंकर फ्यूल की कीमतें और इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल हैं – खाने की चीज़ों की लागत बढ़ा सकती है और रहने-सहने के खर्च का दबाव बढ़ा सकती है, खासकर सबसे कमज़ोर लोगों के लिए।”

यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस के स्पोक्सपर्सन स्टीफन दुजारिक ने डेली प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के संभावित असर पर UNCTAD का इकोनॉमिक एनालिसिस “ग्लोबल ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए बड़े रिस्क” को दिखाता है। UNCTAD की रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावटें जियोपॉलिटिकल तनावों के लिए ज़रूरी समुद्री चोकपॉइंट्स की “कमज़ोरी” को दिखाती हैं और सप्लाई चेन और कमोडिटी मार्केट में झटके पहुंचाने की उनकी क्षमता को दिखाती हैं।

इसमें आगे कहा गया कि ग्लोबल ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए रिस्क को कम करने के लिए, जिसमें एनवायरनमेंटल रिस्क भी शामिल हैं, तनाव कम करना और समुद्री ट्रांसपोर्ट, पोर्ट और नाविकों, और दूसरे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखना ज़रूरी है, साथ ही इंटरनेशनल कानून और नेविगेशन की आज़ादी के हिसाब से सुरक्षित ट्रेड कॉरिडोर बनाए रखना भी ज़रूरी है। UNCTAD ने कहा, “दुनिया भर में और इस इलाके में आर्थिक असर, तनाव के समय, तेज़ी और भौगोलिक दायरे पर निर्भर करेगा। बढ़ते खतरों और उनके संभावित असर का अंदाज़ा लगाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग ज़रूरी है।”