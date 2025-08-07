यूपी की अनुपयोगी सरकार शराब के ठेकों में कैलीफोर्निया व न्यूर्याक को पछाड़ा, शिक्षा के मंदिर बंद, मधुशाला चालू : अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के बीच आए दिन जुबानी जंग जारी रहती है। इसी बीच गुरुवार को अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने एक्स पोस्ट पर एक आंकड़ा शेयर कर यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) पर सीधा हमला बोला है।
इसकी गहरी जाँच-पड़ताल हो कि ‘नशा’ उप्र भाजपा सरकार की ‘मुख्य प्राथमिकता’ क्यों है?
शराब हो या नशे का कोई और रूप, इस भाजपा सरकार में आख़िरकार वो तीव्र गति से क्यों फलफूल रहा है?
नशा परिवार तोड़ता है लेकिन ये बात परिवारवाले ही समझ सकते हैं। pic.twitter.com/pZIyUA0m8G
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 7, 2025
