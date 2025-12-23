  1. हिन्दी समाचार
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल से प्रस्तावित विजय हजारे ट्रॉफी मैच सुरक्षा कारणों से रद्द, पुलिस ने नहीं दी अनुमति

बंगलूरू के ऐतिहासिक एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम (M. Chinnaswamy Stadium) में 24 दिसंबर को होने वाला विजय हजारे ट्रॉफी मैच (Vijay Hazare Trophy Match) फिलहाल नहीं खेला जाएगा। बंगलूरू पुलिस आयुक्त सीमंथ कुमार सिंह (Bengaluru Police Commissioner Seemanth Kumar Singh) ने मंगलवार को साफ किया कि स्टेडियम में मैच आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बंगलूरू के ऐतिहासिक एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम (M. Chinnaswamy Stadium) में 24 दिसंबर को होने वाला विजय हजारे ट्रॉफी मैच (Vijay Hazare Trophy Match) फिलहाल नहीं खेला जाएगा। बंगलूरू पुलिस आयुक्त सीमंथ कुमार सिंह (Bengaluru Police Commissioner Seemanth Kumar Singh) ने मंगलवार को साफ किया कि स्टेडियम में मैच आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया है।

पढ़ें :- टीम इंडिया में वापसी के बाद अब ईशान किशन को मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी

बिना दर्शकों के भी नहीं मिली हरी झंडी

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) ने प्रशासन से यह अनुमति मांगी थी कि मैच बिना दर्शकों के आयोजित किया जाए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इजाजत देने से इनकार कर दिया। पुलिस आयुक्त ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि समिति की रिपोर्ट के आधार पर अनुमति स्पष्ट रूप से खारिज कर दी गई है।
आरसीबी के जश्न के दौरान हुई थी दर्दनाक घटना

बता दें कि 2025 में चार जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम (M. Chinnaswamy Stadium)  के बाहर भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हुए थे। इसके बाद से ही स्टेडियम में क्रिकेट मैचों के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी और सुरक्षा इंतजामों की व्यापक समीक्षा शुरू की गई।

पढ़ें :- BCCI Strict Decision : रोहित-कोहली ही नहीं, हर भारतीय खिलाड़ी के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलना किया अनिवार्य

गृह मंत्री के निर्देश पर बनी समिति

कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर (Karnataka Home Minister G. Parameshwara) ने स्टेडियम में मैचों की अनुमति को लेकर एक समिति गठित की थी। इस समिति में ग्रेटर बंगलूरू अथॉरिटी (GBA) के आयुक्त के अलावा पुलिस आयुक्त, लोक निर्माण विभाग , अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग और बेसकॉम (BESCOM) के अधिकारी शामिल थे। समिति ने सोमवार को स्टेडियम का निरीक्षण किया और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की।

17 बिंदुओं पर जांच

गृह मंत्री ने पहले ही केएससीए (KSCA)  को पत्र लिखकर 17 बिंदुओं पर आधारित सुरक्षा सिफारिशों का पालन अनिवार्य बताया था। समिति को यह जांचने का जिम्मा दिया गया था कि इनमें से किन बिंदुओं पर अमल किया गया है। हालांकि, फिलहाल रिपोर्ट का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है।

रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं

पढ़ें :- पूर्व भारतीय बल्लेबाज दिनेश कार्तिक बने हंड्रेड टीम लंदन स्पिरिट के मेंटर और बैटिंग कोच

पुलिस आयुक्त सीमंथ कुमार सिंह (Police Commissioner Seemanth Kumar Singh) ने कहा कि वह खुद समिति के सदस्य हैं, इसलिए रिपोर्ट के अंदरूनी विवरण साझा नहीं कर सकते। उन्होंने इतना जरूर स्पष्ट किया कि विभागीय रिपोर्ट के आधार पर 24 दिसंबर को मैच की अनुमति नहीं दी गई है।

