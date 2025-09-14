अभी उनके आंसू सूखे भी नहीं हैं और हम दोस्ताना मैच खेल रहे...भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर भड़के सपा सांसद

  1. हिन्दी समाचार
एशिया कप 2025 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे इस मैच का हर कोई विरोध कर रहा है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

अब समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. एसटी हसन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने इस मैच को लेकर अपनी नराजगी जताई है। साथ ही कहा कि, पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई, कई परिवार तबाह हो गए। अभी उनके आंसू सूखे भी नहीं हैं और हम पाकिस्तान के साथ दोस्ताना मैच खेल रहे हैं।

सपा सांसद ने कहा कि, आतंकवादी कहां से आते हैं ये सबको पता है। जो देश हमारे शहीदों का खून बहा रहा है उसके साथ खेलना सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैच को दोस्तों के साथ खेले जाते हैं दुश्मनों के साथ नहीं। उन्होंने सरकार से मांग की कि, देश की भावनाओं को सम्मान करते हुए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच न खेला जाए।

बता दें कि, आज भारत और ​पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। इससे पहले देश में इस मैच को लेकर विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि, अभी कुछ दिन ही बीते हैं पहलगाम घटना को लेकर और हम उनके साथ मैच खेलने जा रहे हैं।

 

