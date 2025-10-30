देश में दो भारत है, पहले में पीएम के लिए यमुना में साफ तालाब बनवाया जाता है और दूसरे में प्रदूषित नदी- राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Congress MP and Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi) ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगा ते हुए कहा कि देश में दो भारत हैं, एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अलग तालाब बनाकर यमुना को साफ दिखाने का दिखावा करता है, जबकि दूसरी तरफ नदी का प्रदूषण साफ़ दिखाई देता है। बिहार के नालंदा में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि दो भारत हैं। छठ पूजा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना में स्नान करने का फैसला किया। एक तरफ भारत और बिहार की हकीकत है, जहां यमुना प्रदूषित है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने साफ पानी का एक छोटा सा तालाब बनवाया। पाइप से साफ पानी लाया गया ताकि प्रधानमंत्री मोदी उसमें स्नान कर सकें।

दो भारत के अपने दावे को दोहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे अरबपतियों की भी आलोचना की और दावा किया कि प्रधानमंत्री द्वारा देश में चीनी आयात को बढ़ावा देने के कारण रोज़गार में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि दो भारत हैं एक अडानी, अंबानी और मोदी का और दूसरा भारत आपका और मेरा है। इस दूसरे भारत में आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिलेगा क्योंकि पीएम मोदी चाहते हैं कि अडानी और अंबानी जैसे लोग बिहार के लोगों को चीन के उत्पाद बेचें। इसकी तुलना कंपनियों को महज एक रुपए में रियायती जमीन से की