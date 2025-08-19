टीम इंडिया के ऐलान में अभी देरी, सिलेक्शन मीटिंग के लिए BCCI सचिव सैकिया का हो रहा इंतजार

  1. हिन्दी समाचार
Team India announcement: आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 और एसीसी मेंस एशिया कप 2025 के लिए आज मुंबई स्थित बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में आज चीफ सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग होगी। इस बैठक के बाद दोनों टूर्नामेंट के लिए टीम के ऐलान होना है, लेकिन बैठक अभी शुरू नहीं हो पायी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, चयन बैठक अभी शुरू नहीं हुई है। बीसीसीआई सचिव देबजीत सैकई की उड़ान खराब मौसम के कारण विलंबित हो गई है। वह रास्ते में हैं।

By Abhimanyu 
पढ़ें :- India Asia Cup Squad Announced: सूर्या कप्तान और गिल उपकप्तान, जायसवाल-श्रेयस बाहर; एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान

दरअसल, मुंबई में इस समय तीज बारिश हो रही है, जिसके चलते कई उड़ानें विलंबित हो गई है। इससे पहले एशिया कप के लिए दोपहर 1:30 बजे चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की उम्मीद जताई जा रही थी, जबकि दोपहर 3 बजे वुमेंस सेलेक्शन कमिटी आगामी वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम के स्क्वॉड के ऐलान की उम्मीद थी। वहीं, एशिया कप 2025 के टीम सेलेक्शन के लिए सूर्यकुमार यादव बीसीसीआई हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा होने के के लिए हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना दोनों बीसीसीआई कार्यालय पहुंच गई हैं। महिला चयन समिति की अध्यक्ष नीतू डेविड भी पहुंच गयी हैं।

 

