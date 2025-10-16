मैथिली ठाकुर को टिकट देने पर भाजपा में कड़ा विरोध, संजय सिंह के समर्थन में उतरे अलीनगर के सभी मंडल अध्यक्ष

Maithili Thakur News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने बुधवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी की। पार्टी ने दूसरी लिस्ट में लोक गायिका मैथिली ठाकुर समेत 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया। मैथिली को भाजपा ने अलीनगर से चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन भाजपा के स्थानीय नेता इसको लेकर खुश नहीं हैं। सातों मंडल अध्यक्षों ने लोक गायिका को टिकट जाने पर आपत्ति जताई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अलीनगर में भाजपा के सातों मंडलों के अध्यक्षों ने मैथिली ठाकुर के खिलाफ और संजय सिंह के समर्थन में अपनी राय दर्ज कराई है। विरोध करने वाले मंडल अध्यक्षों में तारडीह पूर्वी के पुरुषोत्तम झा, तारडीह पश्चिमी के पंकज कंठ, घनश्यामपुर पूर्वी के सुधीर सिंह, घनश्यामपुर पश्चिमी के चंदन कुमार ठाकुर, नगर मंडल के रणजीत कुमार मिश्रा, अलीनगर पश्चिमी के गंगा प्रसाद यादव और अलीनगर पूर्वी के लाल मुखिया जी शामिल हैं।

अलीनगर भाजपा के सातों मंडलों के अध्यक्षों और स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि अलीनगर में संगठन को मजबूत करने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर बाहरी उम्मीदवार को टिकट देना उचित नहीं है। इतना ही नहीं स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धमकी दी है कि पंचायत स्तर से एक-एक बूथ अभियान, एक-एक पंचायत अभियान, अधिकारी, सातों मंडल के अध्यक्ष इस्तीफा दे देंगे।

नाराज स्थानीय नेताओं ने भाजपा आला कमान को चुनौती दी है कि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी एनडीए को जिताकर दिखा दे, तो वह यहां मुंह दिखाने भी नहीं आएंगे। सभी ने संजय सिंह उर्फ पप्पू भइया के समर्थन में नारे लगाए।